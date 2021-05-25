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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 миллионов за отказ удалить запрещённый контент

Всего на компанию было составлено восемь административных протоколов по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам".

25 мая, 16:23

Фото © DPA / Picture-alliance / Daniel Reinhardt

Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей за нежелание удалить запрещённый российским законодательством контент. В пресс-службе Таганского районного суда сообщили Лайфу, что данная сумма складывается из целого ряда протоколов в отношении компании по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам".

"Суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штрафы: два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть штрафов по три миллиона рублей. Общая сумма составила 26 млн рублей", — уточнила представитель суда.

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Ранее Лайф писал, что Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей Google за отказ удалить запрещённый российским законодательством контент. Позже IT-гигант получил ещё один штраф.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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