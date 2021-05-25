В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

Сейчас в законе фигурируют только такие заболевания, как гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулёз, эпидемический паротит, гемофильная инфекция, пневмококк и грипп.