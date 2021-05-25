В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь
Сейчас в законе фигурируют только такие заболевания, как гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулёз, эпидемический паротит, гемофильная инфекция, пневмококк и грипп.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Текст документа размещён в думской электронной базе во вторник.
В законе предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)".
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. Позже он объяснил свои слова тем, что обязательные прививки допустимы в государственных интересах защиты населения.
А 25 мая широкий резонанс получило решение властей Якутии штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников. Вирусологи этот шаг поддержали, власти ХМАО тоже задумались о реализации этой меры в своём регионе. Однако позже из пресс-релиза правительства Якутии об обязательной вакцинации населения от коронавируса в нескольких местах пропало слово "обязательная".
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