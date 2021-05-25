Родителям объяснили, как минимизировать риск пропажи ребёнка
За прошлый год поступило свыше 3600 сообщений о таких инцидентах, и лишь 98,6% из них закончились благополучно.
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Самовольные уходы детей и подростков из дома являются основной причиной их дальнейшей пропажи. Об этом рассказала глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. По её словам, сбегая, ребёнок не понимает последствий и не осознаёт опасности, которой он себя подвергает.
"В этот момент он не думает об опасностях, которые подстерегают на территории города или в лесной местности. Поэтому наши волонтёры работают с такими детьми, чтобы не допустить их повторного побега из дома", — рассказала Мильская в беседе с РИА "ФАН".
Она уточнила, что лишь за прошлый год было зафиксировано 3629 сообщений о пропаже детей, 3576 из которых были найдены. Это 98,6% от числа всех потерявшихся, однако, даже когда речь идёт об одном пропавшем ребёнке — это большая трагедия, подчёркивает Мильская. Чтобы минимизировать риски, она советует соблюдать десяток важных правил. В первую очередь ребёнка перед прогулкой необходимо фотографировать, чтобы при себе было его самое свежее фото. Отдыхая за границей, необходимо брать с собой документы, подтверждающие родство. Одевать ребёнка стоит в яркие вещи, а вот отпускать его куда-то с дорогими гаджетами вообще не стоит.
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Детей стоит научить не доверять незнакомцам, которые могут просить у них "помощи". Также стоит объяснить, что никто не имеет права прикасаться к их частям тела. Для наглядности можно устроить ролевую игру и натренировать отпрыска, как правильно вести себя с незнакомцами. Уходя на прогулку, ребёнок должен оповещать, где он будет и с кем. При этом стоит сразу объяснить опасность прогулок в безлюдных местах.
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