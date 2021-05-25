Украинский депутат Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани"
Ранее этот одиозный политик был лишён голоса в ПАСЕ: его неоднократно выгоняли из зала и выключали ему микрофон.
Фото © Instagram / oleksiihoncharenko
Парламентарий из Верховной рады Алексей Гончаренко, который ранее назвал Кубань "украинскими этническими землями", решил продемонстрировать, как он готовится "освобождать" данный регион.
У себя на страничке в "Инстаграме" он опубликовал фото с занятий по боксу. На снимке он в перчатках стоит рядом с тренером в данном виде спорта по имени Геда Мбат. На фото между ними также присутствует манекен для отработки ударов.
"Готовимся освобождать Кубань. Спасибо за тренировку", — написал парламентарий.
Как сообщал Лайф, в середине мая Гончаренко заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Он выразил мнение, что Краснодарский край с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина".
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