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Украинский депутат Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани"

Ранее этот одиозный политик был лишён голоса в ПАСЕ: его неоднократно выгоняли из зала и выключали ему микрофон.

25 мая, 16:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/oleksiihoncharenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oleksiihoncharenko</a></p>

Фото © Instagram / oleksiihoncharenko

Парламентарий из Верховной рады Алексей Гончаренко, который ранее назвал Кубань "украинскими этническими землями", решил продемонстрировать, как он готовится "освобождать" данный регион.

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У себя на страничке в "Инстаграме" он опубликовал фото с занятий по боксу. На снимке он в перчатках стоит рядом с тренером в данном виде спорта по имени Геда Мбат. На фото между ними также присутствует манекен для отработки ударов.

"Готовимся освобождать Кубань. Спасибо за тренировку", — написал парламентарий.

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Как сообщал Лайф, в середине мая Гончаренко заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Он выразил мнение, что Краснодарский край с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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