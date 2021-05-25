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В Подмосковье ввели послабления для работодателей за вакцинацию сотрудников

На сегодняшний день регион находится на третьем месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции.

25 мая, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Работодателям из Московской области разрешили не тестировать своих сотрудников на коронавирус каждые 15 дней, если общее число привитых в штате компании составляет более 60%. Соответствующая поправка появилась в постановлении губернатора региона.

"Абзац первый подпункта 11 дополнить словами "за исключением случаев наличия не менее чем у 60% работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — цитирует документ телеканал "360".

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Отмечается, что послабления вступают в силу уже сегодня, 25 мая. Прививку же сделать можно в поликлиниках, торговых центрах, специальных мобильных комплексах и МФЦ.

Как сообщал Лайф, за прошедшие сутки в Московской области было выявлено 734 случая коронавирусной инфекции. Регион находится на третьем месте по количеству заболевших, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, как сообщал Лайф, в Северной столице наблюдается рост заболеваемости ковидом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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