В Подмосковье ввели послабления для работодателей за вакцинацию сотрудников

Работодателям из Московской области разрешили не тестировать своих сотрудников на коронавирус каждые 15 дней, если общее число привитых в штате компании составляет более 60%. Соответствующая поправка появилась в постановлении губернатора региона.

"Абзац первый подпункта 11 дополнить словами "за исключением случаев наличия не менее чем у 60% работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", — цитирует документ телеканал "360".