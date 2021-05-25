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"Мама, открой глаза": Семья выложила трагичное видео, как прощается с пациенткой, умирающей от CoViD

Количество заражённых в мире превысило 167 миллионов человек, опасный вирус продолжает уносить жизни, но меры предосторожности спешат соблюдать не все.

25 мая, 15:44

Видео © Facebook / Kaki Bisnes Viral

В Сети появилось душераздирающее видео, на котором семья из Малайзии прощается с умирающей в больнице женщиной, подключённой к аппарату ИВЛ. "Мама, открой глаза, проснись", — рыдая произносит одна из дочерей. Но женщина уже не реагировала на плач убитой горем семьи. Вскоре она умерла, пишет Harian Metro.

Сегодня, 24 мая, в 4:45 скончалась моя любимая тёща. Она умерла в больнице Шах-Алам от CoViD-19. Три недели она провела в отделении интенсивной терапии из-за затруднённого дыхания и необходимости в медицинском кислороде

Зять

Видео © Facebook / Kaki Bisnes Viral

Родственница погибшей женщины подцепила вирус от коллеги в офисе, а потом тесно пообщалась с ней, тоже заразив. Болезнь забрала мать семейства спустя всего три недели. И её близкие хотят предупредить этим роликом остальных, чтобы люди были осторожнее и не забывали, что на планете свирепствует смертельная болезнь.

Также родственники объяснили, что врачи пообещали звонить семьям пациентов по видеосвязи, когда уровень кислорода в крови заразившегося станет критически низким. В такой ситуации это единственный способ попрощаться.

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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