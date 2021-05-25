В Сети появилось душераздирающее видео, на котором семья из Малайзии прощается с умирающей в больнице женщиной, подключённой к аппарату ИВЛ. "Мама, открой глаза, проснись", — рыдая произносит одна из дочерей. Но женщина уже не реагировала на плач убитой горем семьи. Вскоре она умерла, пишет Harian Metro.

Сегодня, 24 мая, в 4:45 скончалась моя любимая тёща. Она умерла в больнице Шах-Алам от CoViD-19. Три недели она провела в отделении интенсивной терапии из-за затруднённого дыхания и необходимости в медицинском кислороде Зять

Видео © Facebook / Kaki Bisnes Viral

Родственница погибшей женщины подцепила вирус от коллеги в офисе, а потом тесно пообщалась с ней, тоже заразив. Болезнь забрала мать семейства спустя всего три недели. И её близкие хотят предупредить этим роликом остальных, чтобы люди были осторожнее и не забывали, что на планете свирепствует смертельная болезнь.