Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Именно там теоретически должен пройти саммит Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом 25 мая заявили в Кремле. Ряд экспертов возлагают на этот саммит очень большие надежды. Российско-американские отношения в последние годы настолько деградировали, что Штаты стали пересекать даже установленные неформальные красные линии (например, когда Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей или когда Штаты науськивали своих украинских Табаки на возобновление войны в Донбассе). Некоторые считают, что Россия и Штаты оказались чуть ли не на грани открытого конфликта, поэтому двум лидерам уже давно нужно было поговорить лицом к лицу. Владимир Путин предлагал Байдену это сделать (причём поговорить под камерами). И сначала американский президент отказался, а теперь, по всей видимости, понял, что разговаривать придётся, причём в нормальном формате и с содержательной повесткой.

— Нужно помнить, что за последние пару недель состоялись две важные встречи, которые и будут предварять этот саммит. Это встреча Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном, а также прошедшая буквально на днях встреча советника по национальной безопасности Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По результатам этих встреч принято решение принять приглашение американской стороны к диалогу, — прокомментировал ситуацию Лайфу политолог Алексей Мартынов.

Естественно, разговаривать президенты будут не под камерами, ведь потом Байден не сможет объяснить своим конгрессменам и активистам, почему он — лидер свободного мира — разговаривал с Владимиром Путиным (который, как известно каждому приличному псевдолибералу, является олицетворением мирового зла) вежливо, как равный с равным.

Фото © Getty Images / Anna Moneymaker, © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Однако, несмотря на анонс Кремля о саммите, оптимизм пока должен быть осторожным.

Во-первых, саммит может в любой момент сорваться. Целый ряд игроков, не желающих деэскалации в российско-американских отношениях (Британия, Украина), всячески пытаются подбить Запад на введение нового пакета санкций против России. На сей раз якобы за участие Москвы в истории с бортом Ryanair, севшим в Минске (с которого белорусы сняли бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича). Доказательством участия станет, вероятно, общение Протасевича в афинском аэропорту (откуда и вылетел его борт) с неким русскоязычным гражданином, который якобы за ним следил. И никого на Западе не волнует, что по-русски говорят не только сотрудники СВР и что наружное наблюдение (а западные коллеги уверяют, что именно русские вели Протасевича в аэропорту) вообще не предполагает засвечивание агента. Хайли лайкли — и всё тут. И если под это дело действительно будут введены санкции, а Соединённые Штаты объявят Россию соучастником "террористической акции белорусского режима", то, возможно, саммит будет отменён. Ведь проводить его в такой атмосфере бессмысленно. Да, Алексей Мартынов уверен, что "встреча состоится, несмотря на усилия отдельных представителей Запада её сорвать". Однако время покажет.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Во-вторых, остаётся вопрос с повесткой. Примерные темы уже обозначены (двусторонние отношения, стратегическая стабильность, региональные конфликты), но, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, "детали ещё предстоит согласовать". Москва, понятно, не готова обсуждать (а значит, и включать в итоговое коммюнике) темы, являющиеся её внутренним делом. Например, Навального (разве что в контексте его обмена как американского агента на российских агентов, пойманных на Западе) или же Крым. Не собирается Кремль и оправдываться за Лукашенко или же всерьёз дискутировать о фейковых американских обвинениях (наподобие вмешательства РФ в американские выборы). Россия готова разговаривать о действительно серьёзных вещах, и, как считают некоторые эксперты, Штаты на это предварительно согласились.

— Эта встреча возможна только в том случае, если наши американские партнёры предложили нам что-то стоящее. Просто так поболтать Путин не поехал бы. Тем более он не поехал бы, если бы всё было устроено в форме вызова на ковёр. Вроде "Отдайте Крым!" или "Заставьте Лукашенко отдать власть!" Такое даже слушать не стал бы… Понятно, что будут некие ритуальные темы (вроде борьбы с терроризмом или нераспространения ядерного оружия), но за закрытыми дверями, я думаю, они будут говорить о важных вещах, — сказал Лайфу политолог Олег Матвейчев.

Например, об урегулировании ситуации на Украине, о выставлении красных линий в российско-американских отношениях и т.п. — Я полагаю, что наиболее важный вопрос, который будет затронут, — это вопрос о стратегической стабильности. Вплоть до того, что возобновится Договор по открытому небу. Кроме того, конечно, речь будет идти о нормализации двусторонних отношений и окончании дипломатической войны. Нужно дать дипломатам спокойно работать. Конечно, будут вопросы, связанные с климатом, с угрозой международного терроризма, а также, я полагаю, будет обсуждаться возобновление ядерной сделки с Ираном, так как американцы возвращаются к режиму отмены санкций. Это уже сейчас обсуждается на экспертном уровне. Но какие именно условия будут — пока говорить рано. Нашей стороне, конечно, хотелось бы обсудить проблемы киберпреступности, но американцы эту тему отказываются обсуждать, — отметил в разговоре с Лайфом американист Михаил Таратута.

По мнению Алексея Мартынова, обсуждать будут и контроль над стратегическими вооружениями, и общий характер взаимоотношений России, США и коллективного Запада. А также "способны ли США контролировать своих сателлитов или нет, в том числе спецслужбы, которые действуют на территории постсоветских республик".

Однако, опять же, до 16 июня ещё несколько недель, и повестка может измениться. И "но" в том, готовы ли будут стороны её обсуждать?

Наконец, третьим моментом является вопрос доверия. Путин может договориться с Джозефом Байденом по любым вопросам и даже убедить американского коллегу вписать эти договорённости в итоговое коммюнике, но у российской стороны нет никаких гарантий, что американская сторона будет эти соглашения выполнять, что Байден, вернувшись в Штаты, по просьбе уважаемых людей (то есть конгрессменов) не откажется от своих слов. Или что тот же конгресс не введёт против России какой-нибудь новый пакет санкций, который поставит крест на этих договорённостях.