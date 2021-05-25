Россиянка Сапега перед задержанием в Минске успела отправить маме СМС всего с одним словом

Девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича россиянка Софья Сапега сейчас находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Оказалось, что перед задержанием она успела отправить маме одно СМС. Об этом рассказал её отчим Сергей Дудич в беседе с радио "Комсомольская правда" .

В день задержания, 23 мая, София Сапега и Роман Протасевич возвращались из отпуска. Дудич говорит, что после экстренной посадки лайнера девушка успела отправить матери сообщение, в котором было всего одно слово — "мама". По его словам, Софья всегда была вне политики. Девушка просто оказалась "не в то время и не в том месте". С Протасевичем они познакомились полгода назад. При этом родные предупреждали её, что роман с основателем телеграм-канала NEXTA ничем хорошим не закончится, говорит Дудич.