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Россиянка Сапега перед задержанием в Минске успела отправить маме СМС всего с одним словом

Отчим девушки считает, что она просто оказалась не в том месте не в то время.

25 мая, 17:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича россиянка Софья Сапега сейчас находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Оказалось, что перед задержанием она успела отправить маме одно СМС. Об этом рассказал её отчим Сергей Дудич в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Российский консул обещал сегодня попытаться попасть к ней. Они направили ноту в правоохранительные органы о задержании", — сообщил мужчина.

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В день задержания, 23 мая, София Сапега и Роман Протасевич возвращались из отпуска. Дудич говорит, что после экстренной посадки лайнера девушка успела отправить матери сообщение, в котором было всего одно слово — "мама". По его словам, Софья всегда была вне политики. Девушка просто оказалась "не в то время и не в том месте". С Протасевичем они познакомились полгода назад. При этом родные предупреждали её, что роман с основателем телеграм-канала NEXTA ничем хорошим не закончится, говорит Дудич.

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Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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