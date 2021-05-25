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"Научиться любить Россию": В Петербурге представили книгу с предисловием Путина

Её автор — советник генерального директора Государственного академического Большого театра Ханс-Йоахим Фрай — приехал из Германии и уже много лет живёт и работает в нашей стране.

25 мая, 17:16

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

В Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию" представил европейский менеджер в области культуры и режиссёр-постановщик Ханс-Йоахим Фрай. Предисловие для неё написал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Со слов автора, на создание этой книги его вдохновила личная встреча с российским лидером, которая произошла в 2009 году во время посещения им Дрезденского оперного бала.

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"До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и её историю", — рассказал Фрай.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, какие книги читает своим внукам. В основном это советские сказки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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