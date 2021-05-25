В Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию" представил европейский менеджер в области культуры и режиссёр-постановщик Ханс-Йоахим Фрай. Предисловие для неё написал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Со слов автора, на создание этой книги его вдохновила личная встреча с российским лидером, которая произошла в 2009 году во время посещения им Дрезденского оперного бала.

"До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и её историю", — рассказал Фрай.