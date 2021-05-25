Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея
Стакис заявил, что "не может просто молчать и получать удовольствие от игры".
Фото © Twitter / MStakis
Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил свою позицию по замене флага Белоруссии, установленного в центре города в честь чемпионата мира по хоккею, и решение убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ).
"По просьбе господина Фазеля мы убираем флаги международных конфедераций. В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея — для меня это было бы неприемлемым", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Дождь".
Стакис добавил, что любит хоккей, но, по его словам, "спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений".
Напомним, ранее стало известно, что власти Риги решили заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция. В связи с этим ИИХФ обвинила Стакиса в том, что он использует данную ситуацию для своей предвыборной кампании. Федерация потребовала вернуть флаг Белоруссии или убрать символику ИИХФ. Рига выбрала второй вариант.
Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.
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