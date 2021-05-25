Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея

Стакис заявил, что "не может просто молчать и получать удовольствие от игры".

25 мая, 19:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MStakis/status/1397155648865980422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MStakis</a></p>

Фото © Twitter / MStakis

Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил свою позицию по замене флага Белоруссии, установленного в центре города в честь чемпионата мира по хоккею, и решение убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"По просьбе господина Фазеля мы убираем флаги международных конфедераций. В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея — для меня это было бы неприемлемым", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Дождь".

Стакис добавил, что любит хоккей, но, по его словам, "спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений".

В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых

В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых

Напомним, ранее стало известно, что власти Риги решили заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция. В связи с этим ИИХФ обвинила Стакиса в том, что он использует данную ситуацию для своей предвыборной кампании. Федерация потребовала вернуть флаг Белоруссии или убрать символику ИИХФ. Рига выбрала второй вариант.

Песков назвал вопиющим инцидент с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге

Песков назвал вопиющим инцидент с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге

Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Латвии захотели "взять в заложники" сборную Белоруссии по хоккею ради обмена на политзаключённых

сегодня в 14:48

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

сегодня в 14:56

Офис ООН в Женеве выразил готовность провести саммит Путина и Байдена

сегодня в 20:03

СК предъявил обвинения по делу о смертельном ДТП с юными баскетболистками на Ставрополье

сегодня в 19:33

За апрель промышленное производство в России выросло на 7,2%

сегодня в 19:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1