Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея

Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил свою позицию по замене флага Белоруссии, установленного в центре города в честь чемпионата мира по хоккею, и решение убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"По просьбе господина Фазеля мы убираем флаги международных конфедераций. В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея — для меня это было бы неприемлемым", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Дождь".