"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

Новость на портале телеканала Fox News о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным вызвала у американцев бурю эмоций. Большинство из них поделилось не очень радужными для главы Белого дома прогнозами.

Многие читатели выразили мнение, что встреча закончится провалом Вашингтона и победой Москвы. Некоторые в своих прогнозах настолько пессимистичны, что не удивятся, если по итогам переговоров Байден согласится на "аннексию США" Россией. К сожалению, американцы относятся к предстоящему саммиту не как к возможности наладить диалог между странами, а как к поводу помериться силами.

Господин Путин съест Джо на обед slienceisgolden

Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <…> выйдет победителем American___Renaissance

В этом Байден и Путин сходятся. Они оба будут ставить Россию на первое место. Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией alfie

Теперь Путин будет точно знать, какой у нас президент cher982