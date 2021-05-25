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"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве

Согласно их прогнозам, во время переговоров оба лидера будут "ставить Россию на первое место".

25 мая, 19:25
<p>Фото © ТАСС / Oliver Contreras / POOL / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Oliver Contreras / POOL / Zuma

Новость на портале телеканала Fox News о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным вызвала у американцев бурю эмоций. Большинство из них поделилось не очень радужными для главы Белого дома прогнозами.

Многие читатели выразили мнение, что встреча закончится провалом Вашингтона и победой Москвы. Некоторые в своих прогнозах настолько пессимистичны, что не удивятся, если по итогам переговоров Байден согласится на "аннексию США" Россией. К сожалению, американцы относятся к предстоящему саммиту не как к возможности наладить диалог между странами, а как к поводу помериться силами.

Господин Путин съест Джо на обед

slienceisgolden

Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <…> выйдет победителем

American___Renaissance

В этом Байден и Путин сходятся. Они оба будут ставить Россию на первое место. Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией

alfie

Теперь Путин будет точно знать, какой у нас президент

cher982

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Что ждать от Женевского саммита Путина и Байдена

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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