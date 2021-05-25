"Съест Джо на обед": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным в Женеве
Согласно их прогнозам, во время переговоров оба лидера будут "ставить Россию на первое место".
Фото © ТАСС / Oliver Contreras / POOL / Zuma
Новость на портале телеканала Fox News о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным вызвала у американцев бурю эмоций. Большинство из них поделилось не очень радужными для главы Белого дома прогнозами.
Многие читатели выразили мнение, что встреча закончится провалом Вашингтона и победой Москвы. Некоторые в своих прогнозах настолько пессимистичны, что не удивятся, если по итогам переговоров Байден согласится на "аннексию США" Россией. К сожалению, американцы относятся к предстоящему саммиту не как к возможности наладить диалог между странами, а как к поводу помериться силами.
Господин Путин съест Джо на обед
Путин ставит Россию на первое место. В борьбе нового века не исключено, что Россия <…> выйдет победителем
В этом Байден и Путин сходятся. Они оба будут ставить Россию на первое место. Не удивляйтесь, если Байден согласится на аннексию США Россией
Теперь Путин будет точно знать, какой у нас президент
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
Комментариев: 0