При столкновении BMW с мотоциклом в Новой Москве погибли два человека

При столкновении автомобиля BMW и мотоцикла в Новой Москве погибли два человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ, жертвами аварии стали водитель и пассажир мотоцикла.

"В 17:50 в поселении Десёновское на Армейской улице столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте", — отметили в ведомстве.

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В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видны чёрный автомобиль и мотоцикл, лежавший на земле. В данный момент на месте смертельной аварии работают правоохранители, они проводят проверку и устанавливают причины трагедии.