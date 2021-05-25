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При столкновении BMW с мотоциклом в Новой Москве погибли два человека

Обе жертвы от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

25 мая, 18:59
<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-2.userapi.com/impg/vDPzIeix-NVgJSYs_zEOgkS934L5hF_xX1vJug/5tTy0J5IzeM.jpg?size=1280x720&quality=96&sign=96fae112bbe66616207bf6eeeef3ca70&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МОТОМОСКВА.ДТП</a></p>

Фото © VK / МОТОМОСКВА.ДТП

При столкновении автомобиля BMW и мотоцикла в Новой Москве погибли два человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ, жертвами аварии стали водитель и пассажир мотоцикла.

"В 17:50 в поселении Десёновское на Армейской улице столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте", — отметили в ведомстве.

Фото © VK / МОТОМОСКВА.ДТП

Фото © VK / МОТОМОСКВА.ДТП

В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видны чёрный автомобиль и мотоцикл, лежавший на земле. В данный момент на месте смертельной аварии работают правоохранители, они проводят проверку и устанавливают причины трагедии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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