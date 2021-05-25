При столкновении BMW с мотоциклом в Новой Москве погибли два человека
Обе жертвы от полученных повреждений скончались на месте происшествия.
При столкновении автомобиля BMW и мотоцикла в Новой Москве погибли два человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ, жертвами аварии стали водитель и пассажир мотоцикла.
"В 17:50 в поселении Десёновское на Армейской улице столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте", — отметили в ведомстве.
В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видны чёрный автомобиль и мотоцикл, лежавший на земле. В данный момент на месте смертельной аварии работают правоохранители, они проводят проверку и устанавливают причины трагедии.
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