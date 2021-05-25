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Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на Алтае

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров.

25 мая, 17:35
<p>Фото © ТАСС / Максим Коротченко</p>

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

На Алтае произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в результате аварии один человек погиб, ещё один госпитализирован.

"Водитель, мужчина 1957 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны села Поспелиха в сторону села Курья, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом KIA Granbird, двигавшимся во встречном направлении по маршруту Краснощёково — Барнаул", говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани, есть пострадавшие

Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани, есть пострадавшие

В салоне автобуса находилось 12 пассажиров, они не пострадали. В результате аварии погиб водитель ВАЗа, а его пассажира с травмами госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тягач столкнулся с автобусом под Норильском, пострадали шестеро рабочих

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Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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