Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на Алтае
По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
На Алтае произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в результате аварии один человек погиб, ещё один госпитализирован.
"Водитель, мужчина 1957 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны села Поспелиха в сторону села Курья, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом KIA Granbird, двигавшимся во встречном направлении по маршруту Краснощёково — Барнаул", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.
В салоне автобуса находилось 12 пассажиров, они не пострадали. В результате аварии погиб водитель ВАЗа, а его пассажира с травмами госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем.
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