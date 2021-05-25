В Сети появилось видео допроса задержанной и впоследствии отправленной под стражу в Минске россиянки Софьи Сапеги. На кадрах она указала на возможную причину своего уголовного преследования в Белоруссии — она является автором телеграм-канала, где публикуется личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.

"23 мая летела на одном самолёте с Романом Протасевичем, также являюсь редактором телеграм-канала "Чёрная книга Белоруссии", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", — сказала россиянка на видео.