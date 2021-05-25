Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске
Ранее адвокат девушки сообщил об аресте своей подзащитной на два месяца из-за подозрения в совершении "уголовно наказуемого деяния".
Видео © Telegram-канал "Людажор"
В Сети появилось видео допроса задержанной и впоследствии отправленной под стражу в Минске россиянки Софьи Сапеги. На кадрах она указала на возможную причину своего уголовного преследования в Белоруссии — она является автором телеграм-канала, где публикуется личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.
"23 мая летела на одном самолёте с Романом Протасевичем, также являюсь редактором телеграм-канала "Чёрная книга Белоруссии", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", — сказала россиянка на видео.
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Ранее адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что девушка была арестована в Белоруссии на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
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