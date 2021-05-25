Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Ранее адвокат девушки сообщил об аресте своей подзащитной на два месяца из-за подозрения в совершении "уголовно наказуемого деяния".

25 мая, 17:33

Видео © Telegram-канал "Людажор"

В Сети появилось видео допроса задержанной и впоследствии отправленной под стражу в Минске россиянки Софьи Сапеги. На кадрах она указала на возможную причину своего уголовного преследования в Белоруссии — она является автором телеграм-канала, где публикуется личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.

"23 мая летела на одном самолёте с Романом Протасевичем, также являюсь редактором телеграм-канала "Чёрная книга Белоруссии", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", — сказала россиянка на видео.

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

Ранее адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что девушка была арестована в Белоруссии на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

сегодня в 18:15

Россиянка Сапега перед задержанием в Минске успела отправить маме СМС всего с одним словом

сегодня в 17:23

Великобритания закрыла небо для белорусских самолётов

сегодня в 18:13

В Санкт-Петербурге может появиться второй по высоте небоскрёб в мире

сегодня в 18:08

Избиратели — родственники, наблюдатель — жена: Лайф узнал, как признавшийся в интиме со школьницей депутат получил свой мандат

сегодня в 18:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1