США заявили о непричастности России к инциденту с лайнером Ryanair в Минске

Американская администрация считает, что власти России не причастны к принудительной посадке самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не считаем, что дело обстоит таким образом", — заявила она, отвечая на прямые вопросы о том, была ли Москва каким-либо образом причастна, по мнению Вашингтона, к данному инциденту.

Ранее американский лидер Джо Байден поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к посадке самолёта в координации с европейскими и мировыми партнёрами.