США заявили о непричастности России к инциденту с лайнером Ryanair в Минске
Ранее Байден поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к посадке самолёта в координации с европейскими и мировыми партнёрами.
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Американская администрация считает, что власти России не причастны к принудительной посадке самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не считаем, что дело обстоит таким образом", — заявила она, отвечая на прямые вопросы о том, была ли Москва каким-либо образом причастна, по мнению Вашингтона, к данному инциденту.
Ранее американский лидер Джо Байден поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к посадке самолёта в координации с европейскими и мировыми партнёрами.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
Тем временем Франция призвала провести международное расследование инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "неприемлемым актом", нарушающим международное право. К такому же мнению пришли и другие участники саммита в Брюсселе.
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