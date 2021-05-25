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"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

Женщина уже не раз пересмотрела видео допроса Софьи и до сих пор находится в растерянности и не понимает, что происходит.

25 мая, 18:56
<p>София Сапега. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Мать задержанной в Минске Софии Сапеги шокирована из-за появившегося в Сети видео, в котором её дочь признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". О своих растерянных чувствах Анна Дудич рассказала RT.

"Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Чёрная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава", — говорит Анна.

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Напомним, россиянка Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска на севшем из-за сообщения о бомбе самолёте авиакомпании Ryanair. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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