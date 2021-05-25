"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков
Женщина уже не раз пересмотрела видео допроса Софьи и до сих пор находится в растерянности и не понимает, что происходит.
София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Мать задержанной в Минске Софии Сапеги шокирована из-за появившегося в Сети видео, в котором её дочь признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". О своих растерянных чувствах Анна Дудич рассказала RT.
"Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Чёрная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава", — говорит Анна.
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Напомним, россиянка Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска на севшем из-за сообщения о бомбе самолёте авиакомпании Ryanair. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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