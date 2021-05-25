Киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск легендарного сериала "Друзья"
Культовая шестёрка вновь воссоединилась на съёмочной площадке, однако на этот раз — в образах самих себя.
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Одна из причин, по которой авторы сняли спецвыпуск легендарного сериала "Друзья", — порадовать фанатов и поностальгировать. Об этом рассказал в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" кинообозреватель Андрей Смирнов. При этом, по его мнению, в воссоединении знаменитой шестёрки сегодня просто нет смысла.
"Сериал очень сильно морально устарел. Он был смешным в 90-е, в начале нулевых. Сегодня же смотреть сериал "Друзья" немножко странно. Сериал был революционным в плане своего жанра. Он вышел на экраны в сентябре 1994 года. В жанре ситкома в те времена он был очень необычным, смелым в плане юмора", — объяснил эксперт.
Самой логичной причиной для съёмок спецвыпуска он считает возможность заработка для всех его участников — каждый член знаменитой шестёрки получит за эпизод два с половиной миллиона долларов. Однако дело не только в деньгах. Смирнов полагает, что таким образом и создатели ситкома, и актёры хотят порадовать зрителей и провести этот вечер ностальгии вместе с ними.
Напомним, что ранее был представлен официальный трейлер спецвыпуска легендарного сериала "Друзья". Премьера состоится уже 27 мая на платформе HBO Max.
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