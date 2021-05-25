В Санкт-Петербурге может появиться второй по высоте небоскрёб в мире

"Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскрёб "Лахта-центр – 2". Данный проект был представлен на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Северной столицей и данной компанией.

"Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа. Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее", — отметили в "Газпроме".

Предполагается, что высота здания составит 703 метра. Таким образом, оно может стать вторым по высоте в мире, обогнав Шанхайскую башню (632 метра). Но звание самого высокого останется за небоскрёбом "Бурдж-Халифа" в Дубае (828 метров).