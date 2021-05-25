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В Санкт-Петербурге может появиться второй по высоте небоскрёб в мире

Он должен символизировать неразрывную связь с историей и традициями города, а также новаторство и устремлённость в будущее.

25 мая, 18:08

"Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскрёб "Лахта-центр – 2". Данный проект был представлен на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Северной столицей и данной компанией.

"Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа. Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее", — отметили в "Газпроме".

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Предполагается, что высота здания составит 703 метра. Таким образом, оно может стать вторым по высоте в мире, обогнав Шанхайскую башню (632 метра). Но звание самого высокого останется за небоскрёбом "Бурдж-Халифа" в Дубае (828 метров).

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А ранее Лайф рассказывал, что проект "Гигарамы" "Пой, район!" стал лауреатом авторитетной международной премии в области Интернета — WEBBY AWARDS, которую по праву называют "интернет-Оскаром". Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media. Он был создан совместно с пресс-службой "Газпром нефти".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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