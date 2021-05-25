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"Братва гуляет": Заключённые из ярославской колонии отметили Пасху с шашлыками на свежем воздухе

Как сообщают СМИ, один из участников пикника — Алексей Максимов, являющийся подельником криминального авторитета Шакро Молодого.

25 мая, 17:41

Заключённые из колонии в Ярославской области отметили Пасху с шашлыками на свежем воздухе. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, на котором заключённые из колонии № 2 в городе Рыбинске Ярославской области отмечают Пасху на свежем воздухе и жарят шашлыки. При этом вместо железных шампуров они используют деревянные палочки.

"Вот в этот светлый праздник Пасхи вся братва лагеря, шашлычок у них. В лагере проверка, а братва гуляет", — комментирует автор видео происходящее.

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На кадрах видно, как несколько мужчин в тюремной робе на фоне церкви жарят мясо на самодельном мангале. Они находятся в хорошем настроении и позируют на камеру. Прокуратура, Следственный комитет и ФСИН региона уже начали проверку. В ходе неё ведомства дадут оценку соблюдению режимных требований и уголовно-исполнительного законодательства.

По некоторым данным, один из участников пикника — Алексей Максимов, являющийся подельником криминального авторитета Шакро Молодого.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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