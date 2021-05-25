Названа дата очередной встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Следующая встреча политсоветников "нормандской четвёрки" запланирована на 26 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Консультация пройдёт в режиме видеоконференции.

В прошлый раз общение советников также проходило по видеосвязи 19 апреля. Тогда на повестке был вопрос об обеспечении "режима тишины" в Донбассе. Как позднее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данные консультации были "безрезультатны".

В свою очередь замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак назвал "плутовством" обновлённый Киевом проект дополнений к одобренным летом 2020 года мерам по обеспечению прекращения огня в Донбассе. Козак предложил провести следующие переговоры непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины, а также ДНР и ЛНР.