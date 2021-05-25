Названа дата очередной встречи политсоветников "нормандской четвёрки"
В прошлый раз диалог между представителями лидеров Украины, Германии, России и Франции состоялся в апреле.
Лидеры России, Франции, Германии и Украины во время пресс-конференции по итогам саммита "нормандского формата" в 2019 году. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Следующая встреча политсоветников "нормандской четвёрки" запланирована на 26 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. Консультация пройдёт в режиме видеоконференции.
В прошлый раз общение советников также проходило по видеосвязи 19 апреля. Тогда на повестке был вопрос об обеспечении "режима тишины" в Донбассе. Как позднее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова данные консультации были "безрезультатны".
В свою очередь замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак назвал "плутовством" обновлённый Киевом проект дополнений к одобренным летом 2020 года мерам по обеспечению прекращения огня в Донбассе. Козак предложил провести следующие переговоры непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины, а также ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф писал, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.
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