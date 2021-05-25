Меркель заявила, что Германия продолжит дискуссии с США по "Северному потоку – 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что вопрос реализации проекта российского газопровода "Северный поток – 2" ещё не раз будет обсуждаться Германией и Соединёнными Штатами. Своим мнением она поделилась на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что Берлин положительно оценил отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. По её словам, Германия очень критично относилась к любым экстерриториальным санкциям, "независимо от того, где они применяются". По словам Меркель, в ходе саммита обсуждался вопрос энергетических связей с Россией и инвестиций. Она признала, что между Берлином и Москвой есть "тесные энергетические отношения", подчеркнув, что зависимость "не односторонняя".