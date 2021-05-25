Лайф узнал, как проходили выборы в омском селе Покровка, где депутатом от КПРФ стал ранее судимый Алексей Анищенко, который признался в интимной связи со школьницей. Оказалось, что получить мандат ему помогали "всем миром": большинство знакомых и родственников Анищенко ведут асоциальный образ жизни и вообще никогда не голосовали, но в 2020 году, когда избирался Алексей, они пришли на избирательный участок.

Также стало известно, что наблюдателем избирательной комиссии от Омского областного отделения КПРФ в тот день была супруга Алексея — та самая, которой сейчас грозит срок за съёмки и распространение порно со школьницами.

Кстати, после своей победы активного участия в жизни поселения депутат не принимал, а на совещании с главой местной администрации его видели лишь один раз. Интересовало новоиспечённого "народного избранника" только одно — как скоро он сможет получить заветные депутатские "корочки".