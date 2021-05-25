Избиратели — родственники, наблюдатель — жена: Лайф узнал, как признавшийся в интиме со школьницей депутат получил свой мандат
После победы на выборах фигуранта секс-скандала интересовало только то, как скоро он получит заветные "корочки". В жизни поселения, как выяснил Лайф, активного участия он не принимал.
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Лайф узнал, как проходили выборы в омском селе Покровка, где депутатом от КПРФ стал ранее судимый Алексей Анищенко, который признался в интимной связи со школьницей. Оказалось, что получить мандат ему помогали "всем миром": большинство знакомых и родственников Анищенко ведут асоциальный образ жизни и вообще никогда не голосовали, но в 2020 году, когда избирался Алексей, они пришли на избирательный участок.
Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой
Также стало известно, что наблюдателем избирательной комиссии от Омского областного отделения КПРФ в тот день была супруга Алексея — та самая, которой сейчас грозит срок за съёмки и распространение порно со школьницами.
Кстати, после своей победы активного участия в жизни поселения депутат не принимал, а на совещании с главой местной администрации его видели лишь один раз. Интересовало новоиспечённого "народного избранника" только одно — как скоро он сможет получить заветные депутатские "корочки".
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Ранее Лайф рассказывал, что в отношении супруги депутата возбуждено уголовное дело, она подозревается в съёмках порнографических роликов с участием несовершеннолетних девушек и распространении их в Сети. При этом девушка подтвердила факт съёмок, однако заверила, что в Интернете ролик оказался в результате взлома телефона. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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