Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Великобритания закрыла небо для белорусских самолётов

Накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полёты в королевство и из него из-за инцидента с "боингом" Ryanair.

25 мая, 18:13

Фото © Shutterstock

Самолёты белорусской авиакомпании "Белавиа" не смогут летать через воздушное пространство Великобритании. О запрете заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс на своей странице в "Твиттере".

"Вслед за вчерашним отзывом разрешения на полёты я предпринимаю дальнейшие шаги. Самолётам белорусских авиалиний будет запрещено входить в воздушное пространство Соединённого Королевства без специального разрешения. Это решение вступает в силу незамедлительно", — написал Шэппс.

Российские авиакомпании не стали прекращать полёты через Белоруссию

Российские авиакомпании не стали прекращать полёты через Белоруссию

Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Британия задумалась о санкциях против "Северного потока – 2" из-за ситуации с самолётом в Минске

вчера в 16:15

Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

сегодня в 18:15

Меркель заявила, что Германия продолжит дискуссии с США по "Северному потоку – 2"

сегодня в 17:55

Киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск легендарного сериала "Друзья"

сегодня в 18:30

В Санкт-Петербурге может появиться второй по высоте небоскрёб в мире

сегодня в 18:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1