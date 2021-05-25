Великобритания закрыла небо для белорусских самолётов

Самолёты белорусской авиакомпании "Белавиа" не смогут летать через воздушное пространство Великобритании. О запрете заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс на своей странице в "Твиттере".

"Вслед за вчерашним отзывом разрешения на полёты я предпринимаю дальнейшие шаги. Самолётам белорусских авиалиний будет запрещено входить в воздушное пространство Соединённого Королевства без специального разрешения. Это решение вступает в силу незамедлительно", — написал Шэппс.