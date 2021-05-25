Великобритания закрыла небо для белорусских самолётов
Накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полёты в королевство и из него из-за инцидента с "боингом" Ryanair.
Фото © Shutterstock
Самолёты белорусской авиакомпании "Белавиа" не смогут летать через воздушное пространство Великобритании. О запрете заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс на своей странице в "Твиттере".
"Вслед за вчерашним отзывом разрешения на полёты я предпринимаю дальнейшие шаги. Самолётам белорусских авиалиний будет запрещено входить в воздушное пространство Соединённого Королевства без специального разрешения. Это решение вступает в силу незамедлительно", — написал Шэппс.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
Лента новостей
В Санкт-Петербурге может появиться второй по высоте небоскрёб в мире
сегодня в 18:08
Избиратели — родственники, наблюдатель — жена: Лайф узнал, как признавшийся в интиме со школьницей депутат получил свой мандат
сегодня в 18:01
Меркель заявила, что Германия продолжит дискуссии с США по "Северному потоку – 2"
сегодня в 17:55
Комментариев: 0