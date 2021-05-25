Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой
Российская сторона в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения девушки.
София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Представитель российского посольства в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Об этом рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.
"Представитель Посольства РФ в Белоруссии встретился с гражданской РФ Сапегой", — приводит его слова ТАСС.
Он уточнил, что девушка чувствует себя хорошо и никаких жалоб на некорректное обращение правоохранителей не высказывала. Российская сторона, по его словам, в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения задержанной девушки.
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Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
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