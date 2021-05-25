Представитель российского посольства в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Об этом рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

Он уточнил, что девушка чувствует себя хорошо и никаких жалоб на некорректное обращение правоохранителей не высказывала. Российская сторона, по его словам, в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения задержанной девушки.