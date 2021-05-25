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Чувствует себя хорошо: Представитель Посольства РФ встретился в СИЗО с россиянкой Сапегой

Российская сторона в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения девушки.

25 мая, 18:15
<p>София Сапега. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Представитель российского посольства в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Об этом рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

"Представитель Посольства РФ в Белоруссии встретился с гражданской РФ Сапегой", — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что девушка чувствует себя хорошо и никаких жалоб на некорректное обращение правоохранителей не высказывала. Российская сторона, по его словам, в ближайшее время рассчитывает получить официальную информацию о мере пресечения задержанной девушки.

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Публиковала личные данные силовиков: Россиянка Сапега на допросе указала на возможную причину своего ареста в Минске

Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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