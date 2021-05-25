В Петербурге началась вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак"
Уже завтра планируется завершить доставку вакцины во все районы Северной столицы.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак", который разработан центром имени Чумакова. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.
"В Петербурге началась вакцинация препаратом "Ковивак", — заявили в совете, пояснив, что 26 мая будет завершена доставка вакцины во все районы города.
Там уточнили, что в Петербурге вакцинировано 659 835 человек, из которых 556 163 получили обе дозы препаратов. За минувшие сутки было привито 5903 гражданина и 2811 из них — вторым уколом. Всего в городе не израсходовали 156 707 комплектов поступивших вакцин.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса. В Петербурге зарегистрировали 844 новых больных.
Коронавирус: Главное
В Подмосковье ввели послабления для работодателей за вакцинацию сотрудников
сегодня в 17:11
"Главное — результат": Вирусолог поддержал введение штрафов для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса
сегодня в 13:52
"Достаточно мест": В Петербурге рассказали о ситуации с койками для больных ковидом
сегодня в 13:01
Комментариев: 0