В Петербурге началась вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак"

В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак", который разработан центром имени Чумакова. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

"В Петербурге началась вакцинация препаратом "Ковивак", — заявили в совете, пояснив, что 26 мая будет завершена доставка вакцины во все районы города.

Там уточнили, что в Петербурге вакцинировано 659 835 человек, из которых 556 163 получили обе дозы препаратов. За минувшие сутки было привито 5903 гражданина и 2811 из них — вторым уколом. Всего в городе не израсходовали 156 707 комплектов поступивших вакцин.