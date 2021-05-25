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В Петербурге началась вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак"

Уже завтра планируется завершить доставку вакцины во все районы Северной столицы.

25 мая, 18:42
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак", который разработан центром имени Чумакова. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

"В Петербурге началась вакцинация препаратом "Ковивак", — заявили в совете, пояснив, что 26 мая будет завершена доставка вакцины во все районы города.

Там уточнили, что в Петербурге вакцинировано 659 835 человек, из которых 556 163 получили обе дозы препаратов. За минувшие сутки было привито 5903 гражданина и 2811 из них — вторым уколом. Всего в городе не израсходовали 156 707 комплектов поступивших вакцин.

"Достаточно мест": В Петербурге рассказали о ситуации с койками для больных ковидом

"Достаточно мест": В Петербурге рассказали о ситуации с койками для больных ковидом

Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса. В Петербурге зарегистрировали 844 новых больных.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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