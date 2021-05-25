МВД России убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
Присутствие её в перечне в министерстве ранее объясняли соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.
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Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых МВД РФ лиц. Это следует из данных сайта ведомства.
"По вашему запросу нет информации", — сказано в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, хотя до этого по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители экс-кандидата в президенты Белоруссии "ищут".
Отметим, что с начала октября 2020 года Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске "на основании статьи УК". В российском МВД позже присутствие белорусского политика в базе разыскиваемых объяснили соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.
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