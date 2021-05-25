Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мощный пожар уничтожил ресторан в Ивановской области

Из-за ветреной погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки.

25 мая, 19:09

Фото © Кадр из видео

Мощный пожар вспыхнул в ресторане в Ивановской области. Видео © VK / Иваново | Пешком по Иванову/ ГУ МЧС по Ивановской области

В городе Кохме Ивановской области мощный пожар буквально уничтожил здание ресторана "Запрудка", расположенное на улице Ивановской, 35. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Из-за ветреной погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади в 480 квадратных метров. Сейчас они пытаются справиться с огнём. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Ивановской области вторую неделю ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска

20 мая, 17:03

При столкновении BMW с мотоциклом в Новой Москве погибли два человека

сегодня в 18:59

СК предъявил обвинения по делу о смертельном ДТП с юными баскетболистками на Ставрополье

сегодня в 19:33

Мэр Риги объяснил решение убрать флаг Международной федерации хоккея

сегодня в 19:52

За апрель промышленное производство в России выросло на 7,2%

сегодня в 19:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1