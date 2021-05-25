Мощный пожар уничтожил ресторан в Ивановской области
Из-за ветреной погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки.
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Мощный пожар вспыхнул в ресторане в Ивановской области. Видео © VK / Иваново | Пешком по Иванову/ ГУ МЧС по Ивановской области
В городе Кохме Ивановской области мощный пожар буквально уничтожил здание ресторана "Запрудка", расположенное на улице Ивановской, 35. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Из-за ветреной погоды огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади в 480 квадратных метров. Сейчас они пытаются справиться с огнём. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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