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В США журналист попал под обстрел при репортаже о годовщине гибели Джорджа Флойда

Филип Краутер рассказал, что услышал около 30 выстрелов. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

25 мая, 19:21

Кадр из видео © Соцсети

В США журналист попал под обстрел при репортаже о годовщине гибели Джорджа Флойда. Видео © Соцсети

В американском Миннеаполисе неизвестный открыл стрельбу во время памятных мероприятий по случаю годовщины гибели Джорджа Флойда. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошёл возле мемориала, посвящённого афроамериканцу. Под обстрел попал журналист Филип Краутер, который в момент происшествия вёл репортаж. Мужчина рассказал, что услышал около 30 выстрелов. Одна пуля попала в витрину. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

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Напомним, Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. Шовина признали виновным в убийстве. 16 июня будет оглашён приговор.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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