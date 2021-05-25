За апрель промышленное производство в России выросло на 7,2%

Промышленное производство в России в апреле выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за первые четыре месяца рост составил 1,1%, следует из данных, опубликованных Росстатом.

"Рост объёмов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли — на 14,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 25,9%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Росстат пересчитал данные по росту промышленного производства в марте текущего года с 1,1% до 2,3%. По сравнению с предыдущим месяцем в апреле снижение составило 4,5%. Высокие темпы роста, по данным службы, частично объясняются тем, что в прошлом году ряд предприятий ограничил производство из-за ограничительных мер.

А вот в секторе добычи полезных ископаемых производство снизилось на 1,8% в годовом выражении. В январе-апреле снижение составило 5,7%. Связано это с выполнением обязательств по ограничению объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.