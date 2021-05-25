СК предъявил обвинения по делу о смертельном ДТП с юными баскетболистками на Ставрополье
В результате страшной аварии погибло пять детей в возрасте от 12 до 14 лет. Ещё более 10 человек получили различные травмы.
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Следственные органы предъявили обвинения водителям микроавтобуса, легкового автомобиля и директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП в Ставропольском крае в конце апреля. Фигурантов дела обвиняют в нарушении ПДД, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Об этом сообщили в СК РФ.
"Водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева задержаны. На основании совокупности собранных доказательств Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц"), Нахметову — по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц"), Астафьевой — по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц")", — сказано на официальном сайте ведомства.
По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, водитель автомобиля ВАЗ-2109 Ларионов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, в результате чего тот также оказался на встречке и врезался в микроавтобус "Мерседес" под управлением Нахметова, перевозившего в Черкесск на соревнования детскую баскетбольную команду Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда.
Отмечается, что поездка была организована Астафьевой с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом Нахметов перевозил детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров. По данному уголовному делу допрошены пострадавшие спортсменки и их родители, назначены необходимые экспертизы. Также следователи проверяют обстоятельства выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортшколы, расходование средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей.
Сам потерял племянницу: в Волгограде заступились за водителя микроавтобуса после гибели баскетболисток в ДТП
Напомним, юные спортсменки из Волгограда ехали на соревнования по баскетболу в Черкесск, когда произошла страшная авария. Её жертвами стали пять девочек от 12 до 14 лет. Лайф публиковал фото и видео с места происшествия. Водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП, отправили под стражу. Директора спортшколы, где учились девочки, и водителя микроавтобуса поместили под домашний арест. Похороны погибших состоялись 3 мая.
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