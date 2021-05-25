СК предъявил обвинения по делу о смертельном ДТП с юными баскетболистками на Ставрополье

Следственные органы предъявили обвинения водителям микроавтобуса, легкового автомобиля и директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП в Ставропольском крае в конце апреля. Фигурантов дела обвиняют в нарушении ПДД, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Об этом сообщили в СК РФ.

"Водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева задержаны. На основании совокупности собранных доказательств Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц"), Нахметову — по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц"), Астафьевой — по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц")", — сказано на официальном сайте ведомства.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, водитель автомобиля ВАЗ-2109 Ларионов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, в результате чего тот также оказался на встречке и врезался в микроавтобус "Мерседес" под управлением Нахметова, перевозившего в Черкесск на соревнования детскую баскетбольную команду Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда.