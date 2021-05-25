Госсекретарь США Блинкен рассказал об итогах встреч с лидерами Израиля и Палестины
Глава американской дипломатии прибыл на Ближний Восток, чтобы продемонстрировать Иерусалиму поддержку со стороны Вашингтона.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.
"У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле. В ходе этих встреч я услышал общее понимание от всех сторон, что должны быть предприняты определённые шаги по реагированию на текущую ситуацию, чтобы погасить этот последний конфликт", — заявил глава американской дипломатии.
Блинкен подчеркнул, что установление режима прекращения огня позволит "предпринять эти шаги". Дипломат добавил, что он прибыл на Ближний Восток по поручению президента США Джо Байдена, чтобы продемонстрировать Израилю поддержку со стороны Вашингтона, а также "начать работу по установлению стабильности и снижению напряжённости на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме".
Помимо переговоров с израильскими и палестинскими лидерами до 27 мая у Блинкена запланированы встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королём Иордании Абдаллой II. На них также будут обсуждаться возможности укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжались более десяти дней. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров. Позже Израиль и ХАМАС договорились о перемирии, которое вступило в силу в ночь на 21 мая.
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