Госсекретарь США Блинкен рассказал об итогах встреч с лидерами Израиля и Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

"У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле. В ходе этих встреч я услышал общее понимание от всех сторон, что должны быть предприняты определённые шаги по реагированию на текущую ситуацию, чтобы погасить этот последний конфликт", — заявил глава американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что установление режима прекращения огня позволит "предпринять эти шаги". Дипломат добавил, что он прибыл на Ближний Восток по поручению президента США Джо Байдена, чтобы продемонстрировать Израилю поддержку со стороны Вашингтона, а также "начать работу по установлению стабильности и снижению напряжённости на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме".