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УЕФА возбудил дело против трёх клубов из-за Суперлиги

Другие девять клубов, которые вышли из проекта, ранее отделались серьёзным штрафом.

25 мая, 20:37

Фото © thesupleague.com

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении испанских "Барселоны" и "Реала", а также туринского "Ювентуса" из-за их участия в Суперлиге. Об этом говорится в заявлении союза.

А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну

А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну

"После расследования, проведённого дисциплинарными инспекторами УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА", — говорится в сообщении.

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УЕФА придумал наказание для отказавшихся от Суперлиги клубов

Ранее в УЕФА объявляли, что заведут дела против клубов, которые до сих пор не вышли из состава Суперлиги, однако "Реал", "Барселона" и "Ювентус" тогда заявили, что продолжат настаивать на проведении реформ европейского футбола.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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