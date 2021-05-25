УЕФА возбудил дело против трёх клубов из-за Суперлиги
Другие девять клубов, которые вышли из проекта, ранее отделались серьёзным штрафом.
Фото © thesupleague.com
УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении испанских "Барселоны" и "Реала", а также туринского "Ювентуса" из-за их участия в Суперлиге. Об этом говорится в заявлении союза.
"После расследования, проведённого дисциплинарными инспекторами УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА", — говорится в сообщении.
Ранее в УЕФА объявляли, что заведут дела против клубов, которые до сих пор не вышли из состава Суперлиги, однако "Реал", "Барселона" и "Ювентус" тогда заявили, что продолжат настаивать на проведении реформ европейского футбола.
Комментариев: 0