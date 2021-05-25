УЕФА возбудил дело против трёх клубов из-за Суперлиги

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении испанских "Барселоны" и "Реала", а также туринского "Ювентуса" из-за их участия в Суперлиге. Об этом говорится в заявлении союза.

"После расследования, проведённого дисциплинарными инспекторами УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА", — говорится в сообщении.