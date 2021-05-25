Соратница Протасевича минутным криком поддержала его у Посольства Белоруссии
Вокруг неё собрались операторы и корреспонденты с микрофонами. Некоторые из них даже не удивились происходящему.
В Варшаве у здания Посольства Белоруссии прошла акция протеста против задержания в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Одной из участниц демонстрации стала белорусская активистка, проживающая ныне в Польше, Яна Шостак.
Девушка держала в руках плакат с надписью SOS. Она выступила с небольшой речью перед собравшимися журналистами, после чего начала громко кричать.
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"Мы не можем больше молчать. Всё, что у нас осталось, — это "минута крика". Я надеюсь, что все мы, каждый по-своему, будем кричать", — сказала активистка.
После своих слов она начала кричать, её перформанс длился примерно 40 секунд. Находившиеся рядом корреспонденты весьма спокойно отреагировали на такие действия девушки. Стоит отметить, что это не первая подобная акция от активистки.
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Ранее в МИД Польши заявили, что Романа Протасевича могли избивать в минском СИЗО. Кроме того, Варшава хочет получить доступ к чёрным ящикам самолёта Ryanair.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
Не заставили себя ждать и санкции. Так, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие.
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