Соратница Протасевича минутным криком поддержала его у Посольства Белоруссии

В Варшаве у здания Посольства Белоруссии прошла акция протеста против задержания в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Одной из участниц демонстрации стала белорусская активистка, проживающая ныне в Польше, Яна Шостак.

Девушка держала в руках плакат с надписью SOS. Она выступила с небольшой речью перед собравшимися журналистами, после чего начала громко кричать.

"Мы не можем больше молчать. Всё, что у нас осталось, — это "минута крика". Я надеюсь, что все мы, каждый по-своему, будем кричать", — сказала активистка.

После своих слов она начала кричать, её перформанс длился примерно 40 секунд. Находившиеся рядом корреспонденты весьма спокойно отреагировали на такие действия девушки. Стоит отметить, что это не первая подобная акция от активистки.