В Крыму предложили властям Белоруссии наладить прямое авиасообщение

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Воздушная гавань Крыма отрыта для Белоруссии. Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это ещё один сигнал нашим друзьям в Минске — воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", — отметил Мурадов.

Вице-премьер добавил, что в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Минска ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом.