В Крыму предложили властям Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Руководители российского региона отметили, что курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Воздушная гавань Крыма отрыта для Белоруссии. Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это ещё один сигнал нашим друзьям в Минске — воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", — отметил Мурадов.
Вице-премьер добавил, что в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Минска ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом.
"Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов", — поведал вице-премьер крымского правительства.
Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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