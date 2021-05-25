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Отец молодой звезды сборной России по футболу Захаряна рассказал о состоянии здоровья сына

Игрок ранее заболел бактериальной ангиной. В СМИ появилась информация, что из-за этого юный талант пропустит Евро.

25 мая, 21:48

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Отец полузащитника московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсена Захаряна — Норайр Захарян — рассказал о состоянии здоровья сына. Ранее 17-летний игрок заразился бактериальной ангиной, из-за чего покинул расположение национальной команды.

"Арсен чувствует себя хорошо, идёт на поправку", — приводит слова отца Захаряна "Чемпионат".

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При этом, как сообщает "Евроставка", из-за проблем со здоровьем молодая звезда отечественного футбола, вероятно, пропустит предстоящий чемпионат Европы. Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля.

Добавим, что в этом сезоне юный Захарян провёл 13 матчей за столичное "Динамо", в которых сумел отличиться тремя голами.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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