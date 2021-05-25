Отец молодой звезды сборной России по футболу Захаряна рассказал о состоянии здоровья сына
Игрок ранее заболел бактериальной ангиной. В СМИ появилась информация, что из-за этого юный талант пропустит Евро.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Отец полузащитника московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсена Захаряна — Норайр Захарян — рассказал о состоянии здоровья сына. Ранее 17-летний игрок заразился бактериальной ангиной, из-за чего покинул расположение национальной команды.
"Арсен чувствует себя хорошо, идёт на поправку", — приводит слова отца Захаряна "Чемпионат".
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При этом, как сообщает "Евроставка", из-за проблем со здоровьем молодая звезда отечественного футбола, вероятно, пропустит предстоящий чемпионат Европы. Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля.
Добавим, что в этом сезоне юный Захарян провёл 13 матчей за столичное "Динамо", в которых сумел отличиться тремя голами.
Ранее игрок "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил о своём желании уехать играть в один из ведущих европейских чемпионатов.
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