В среду, 26 мая, некоторые жители России смогут увидеть сразу три астрономических явления: суперлуние, полнолуние и затмение. Такое бывает лишь раз в 12 лет, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

В момент суперлуния спутник подойдёт к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Начнётся астрономическое явление 26 мая в 12:45 по столичному времени. Полная фаза продлится около 14 минут.

"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны", — приводит ТАСС сообщение планетария.

Там добавили, что внешние тени, скорее всего, будут окрашены в голубоватые цвета из-за поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли.

Отмечается, что полное лунное затмение смогут наблюдать жители западного побережья Северной Америки и восточного побережья Азии, Индонезии, Австралии и островов Тихого океана. В России за ним получится проследить у жителей юго-востока Сибири и Дальнего Востока — для западной части страны оно придётся на дневное время.