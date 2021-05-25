Испугавшимся российских учений в Арктике американцам напомнили слова Лаврова
По мнению автора издания The National Interest, модернизация военного флота РФ в регионе становится серьёзной проблемой для авианосцев США.
Фото © ТАСС / Сергей Федюнин
Регулярные учения Северного флота ВМФ РФ в акватории Баренцева моря проходят на фоне новой волны беспокойства США, пишет издание The National Interest.
Автор материала Марк Эпископос, говоря о "российской угрозе", процитировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о законности и легитимности военных действий РФ в Арктике. Российский министр подчёркивал, что Москва имеет право самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.
Как полагает журналист, модернизация военного флота РФ в регионе становится серьёзной проблемой для американских авианосцев. Особо Эпископос выделил российские новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", — подчеркнул Эпископос.
Прежде Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Глава МИД РФ добавил, что позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.
Ранее сообщалось, что в США и Дании обеспокоены "военной активностью" России в Арктике. А в Японии призвали ответить на якобы агрессивные действия РФ в данном регионе.
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