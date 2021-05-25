Испугавшимся российских учений в Арктике американцам напомнили слова Лаврова

Регулярные учения Северного флота ВМФ РФ в акватории Баренцева моря проходят на фоне новой волны беспокойства США, пишет издание The National Interest.

Автор материала Марк Эпископос, говоря о "российской угрозе", процитировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о законности и легитимности военных действий РФ в Арктике. Российский министр подчёркивал, что Москва имеет право самостоятельно определять меры по обеспечению безопасности границ.

Как полагает журналист, модернизация военного флота РФ в регионе становится серьёзной проблемой для американских авианосцев. Особо Эпископос выделил российские новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"В состав Северного флота входят самые мощные надводные боевые корабли России", — подчеркнул Эпископос.