ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области Годунина после возбуждения дела
Вице-губернатор подозревается в махинациях с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей.
Роман Годунин. Фото © Instagram / grs2_0
Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЕР.
"Заместитель губернатора Сипягина, который упоминается в СМИ в связи с возбуждением уголовного дела, не является членом "Единой России". По решению местного политического совета его членство в партии приостановлено в соответствии с уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд", — говорится в сообщении.
К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей
Напомним, ранее Следственный комитет сообщил, что в отношении Годунина возбуждено уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей. По версии следствия, он путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).
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