ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области Годунина после возбуждения дела

Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЕР.

"Заместитель губернатора Сипягина, который упоминается в СМИ в связи с возбуждением уголовного дела, не является членом "Единой России". По решению местного политического совета его членство в партии приостановлено в соответствии с уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд", — говорится в сообщении.