Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области Годунина после возбуждения дела

Вице-губернатор подозревается в махинациях с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей.

25 мая, 22:53
<p>Роман Годунин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNk7dl7HiJn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grs2_0</a></p>

Роман Годунин. Фото © Instagram / grs2_0

Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЕР.

"Заместитель губернатора Сипягина, который упоминается в СМИ в связи с возбуждением уголовного дела, не является членом "Единой России". По решению местного политического совета его членство в партии приостановлено в соответствии с уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд", говорится в сообщении.

К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей

К вице-губернатору Владимирской области пришли с обысками из-за махинаций с госконтрактом на 2 млрд рублей

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил, что в отношении Годунина возбуждено уголовное дело из-за махинаций с госконтрактом стоимостью более двух миллиардов рублей. По версии следствия, он путём угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).

Членство сенатора Королёва в "Единой России" приостановлено после истории со странной ездой

Членство сенатора Королёва в "Единой России" приостановлено после истории со странной ездой

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Польше захотели возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

сегодня в 22:17

Более миллиона избирателей приняли участие в первый день праймериз "Единой России"

вчера в 22:10

Премьер Греции отверг слухи о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске

сегодня в 22:32

Умер один из первых привившихся от ковида британцев Уильям Шекспир

сегодня в 22:59

Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в конце мая

сегодня в 22:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1