Премьер Греции отверг слухи о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске
Также он опроверг сообщения главы авиакомпании о присутствии на борту неких "агентов КГБ".
Фото © ТАСС / AP
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что слухи о причастности России к инциденту с самолётом авиакомпании Ryanair, который вылетел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске 23 мая, безосновательны.
"Ответ — нет, нет оценки, нет данных о какой-либо причастности. Дебаты по России были общей дискуссией стратегического характера", — сказал политик в беседе с журналистами по окончании саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Также Мицотакис прокомментировал заявление исполнительного директора ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири, который утверждает, что на борту присутствовали "агенты КГБ". По словам греческого премьера, если бы эта информация была правдива, то Афины были бы в курсе.
"Нет никаких таких данных. Я хочу прояснить, что сейчас нет абсолютно ничего, что бы указывало на то, что кто-то внутри самолёта участвовал в процессе изменения курса и его посадки в Минске, а не в Вильнюсе, где он должен был приземлиться", — сказал политик в беседе с журналистами по окончании саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Вместе с тем Мицотакис поддержал решение саммита ЕС по Белоруссии и заявил, что экстренная посадка самолёта была актом государственного авиапиратства. Ранее такую же оценку инциденту дало Министерство иностранных дел страны.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
Не заставили себя ждать и санкции. Так, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие.
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