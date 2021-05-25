Премьер Греции отверг слухи о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair в Минске

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что слухи о причастности России к инциденту с самолётом авиакомпании Ryanair, который вылетел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске 23 мая, безосновательны.

"Ответ — нет, нет оценки, нет данных о какой-либо причастности. Дебаты по России были общей дискуссией стратегического характера", — сказал политик в беседе с журналистами по окончании саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Также Мицотакис прокомментировал заявление исполнительного директора ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири, который утверждает, что на борту присутствовали "агенты КГБ". По словам греческого премьера, если бы эта информация была правдива, то Афины были бы в курсе.

"Нет никаких таких данных. Я хочу прояснить, что сейчас нет абсолютно ничего, что бы указывало на то, что кто-то внутри самолёта участвовал в процессе изменения курса и его посадки в Минске, а не в Вильнюсе, где он должен был приземлиться", — сказал политик в беседе с журналистами по окончании саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Вместе с тем Мицотакис поддержал решение саммита ЕС по Белоруссии и заявил, что экстренная посадка самолёта была актом государственного авиапиратства. Ранее такую же оценку инциденту дало Министерство иностранных дел страны.