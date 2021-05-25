Хотя в Беларуси не производят собственных самолётов, но авиаотрасль, которая объединяет в себе: аэропортовые структуры, обеспечивающие грузо- и пассажиропоток; системы аэронавигации и авиаремонтный завод - ещё со времён СССР имеет важнейшее значение для экономики этой страны (вклад авиационной отрасли в ВВП Беларуси составляет порядка 3%) И если в 2013 году через аэропорты Минска прошло порядка 2,182 млн пассажиров, то в 2019 - более 5 млн.

Сейчас в Беларуси действует шесть авиакомпаний, но основным перевозчиком является Belavia, эта компания осуществляет полеты по 44 направлениям, а в ежедневном расписании было порядка 60 рейсов. При этом, 23 рейса - в страны Европы, два - в Грузию, один - в Молдову и сразу 4 — на Украину (Киев, Одесса, Харьков, Львов). В Россию - от 8 до 12 рейсов (в зависимости от сезона). Остальные вылеты компании осуществлялись в сторону других различных стран (Казахстан, Турция, Болгария и т.д.)

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По словам директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артема Сикорского, всего, с учётом транзитных и грузовых рейсов, белорусский авиаузел обслуживает более 400 воздушных судов в сутки. По мнению большинства аналитиков, такая активность над воздушным пространством Беларуси обусловлена и географическим положением страны и наработанными маршрутами с учётом экономической выгоды европейских авиакомпаний, а некоторых случаях - вынужденного транзита, например, как в ситуации между Россией и Украиной.

Очевидно, что не все авиакомпании откажутся от белорусского неба, но даже для тех, кто сохранит пролёт по уже наработанным маршрутам, экономика использования этих воздушных коридоров может изменится.

Минус для стран ЕС и их союзников

К 25 мая временно прекратили полеты над Беларусью: польская LOT, венгерская Wizz Air, латвийская Air Baltic, литовская KlasJet, французская Air France, нидерландская KLM, немецкая Lufthansa, шведская SAS, финская Finnair, австрийская Austrian Airlines,испанская Iberia. Объявили о нежелании пользоваться белорусским авиапространством: Singapore Airlines, Austrian Airlines, японская All Nippon Airways, а власти Великобритании приказали всем авиакомпаниям своей страны строго избегать воздушного пространства Беларуси. Специалисты утверждают, что при текущей ситуации для изменения маршрутов, чтобы они шли в облёт белорусского воздушного пространства, потребуется добавить каждому рейсу минимум полчаса полётного времени, что может оказаться недешевым удовольствием в связи с дополнительными затратами на авиатопливо, а это неизменно отразится на цене билета. По оценкам тех, кто знаком с авиабизнесом, затраты на топливо на час полета узкофюзеляжного судна составляют $2,5 тыс., а широкофюзеляжного $5–20 тыс (в зависимости от установленных двигателей), соответственно в случае, если “делать крюк”, отказ от белорусского маршрута будет стоит от $1,2 тыс до $10 тыс за каждый обходной рейс.

Однако проблемы авиаперевозчиков-отказников не ограничиваются только затратами на авиакеросин. По оценкам специалистов, некоторое количество пассажиров, скорее всего, будут пересматривать свои предпочтения в пользу не европейских авиакомпаний не только из-за возросшей цены билета, но и из-за выпадающего транзита.

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Прежде всего, это касается тех, кто осуществляет перелеты из/в Европу по азиатскому направлению, для таких пассажиров экономия возникала только при умелой “стыковке” разных дешёвых рейсов. Основной спрос на такого рода стыковках фиксируется на дальнемагистральных перелётах между Европой и Китаем.

А ещё, не стоит забывать, что до недавнего времени Минск был очень удобным “мостом” для авиасообщения с Россией. Прежде всего это актуально для тех стран, которые демонстративно прекратили авиаперелёты по политическим причинам. И, если о реакции Грузии по поводу полётов через Беларусь пока ничего не известно (в расписании рейсы есть), то после пафосного заявления президента Украины о поддержке Европы в отказе с 26 мая от белорусского неба, этот шаг тут же был оценён руководителем совета директоров Киевского аэропорта Денисом Костржевским в минус 10% от существующего пассажиропотока (примерно 10-15 тыс. чел в месяц). И это не считая разного рода сборов, которые Belavia оплачивала Украине за наземное обслуживание и сервисы (в 2019 году более $20 млн).

При этом никто и не скрывает, что россиян, желающих посетить, например, Украину, значительно меньше, чем украинцев, стремящихся попасть в Россию, которым теперь придется искать альтернативные варианты — например, через Польшу или Латвию. Однако, это дорого и долго. В Польше придется сделать ночную пересадку длительностью 16 часов и отдать за билет от 12 000 рублей в одну сторону, а при полете с пересадкой в Риге - стоимость билетов в одну сторону от 8000 рублей, но пересадка не должна быть длительнее чем 24 часа.

Что может потерять Россия

Очевидно, что Москва не станет ограничивать авиасообщение и транзит через Беларусь. И хотя запрет ряда стран на полёты своих авиакомпаний может осложнить ситуацию для некоторых российских туристов, желающих дешевле добраться в Европу, однако потеря этих возможностей не критична.

Другое дело, что для России важно, чтобы при сокращении авиапотока через белорусское воздушное пространство как можно больше обходных маршрутов пролегали через территорию РФ, в этом случае иностранные компании заплатят российским операторам “компенсационные платежи”, по оценкам консалтинговой фирмы Friendly Avia Support - доход "Белаэронавигации" от транзита составляет $60–70 млн в год, и он вполне может быть получен российскими компаниями. Помимо этого возможно увеличение евротранзита через Петербург и Москву. Не исключено, что власти Беларуси обратятся к России за кредитованием, и это тоже выгодно для РФ. Дело в том, что в отличии от многих стран, Беларусь по своим кредитам России платит (примерно $1 млрд в год).

Потери Белоруссии

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На сегодняшний день говорить о неких конкретных цифрах убытков для Минска от действий ЕС в отношении белорусской авиаотрасли - пока рано. Решение саммита ЕС о “воздушной блокаде” Беларуси пока не вступило в силу, согласно регламенту его предстоит утвердить в совете ЕС на уровне министров стран, а это может занять время от одной до нескольких недель. При этом, не факт, что все европейские авиакомпании откажутся от своих экономических выгод в пользу поддержки агрессивных жестов политиков.

Пока достоверно известно только о намерениях самой Belavia сократить штат сотрудников для “исключения их простоя” и о начале обсуждения вопроса об отказе от аренды некоторой части авиапарка (включая новейший Boeing 737-8 MAX) в связи с возможным сокращением количества рейсов. Очевидно, что минский авиаузел понесёт значительные убытки от потерь вследствии недополученной прибыли за наземное обслуживание европейских компаний и вследствии выплат при возможных сокращениях работников аэропортовой инфраструктуры.