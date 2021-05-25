Закрытое небо : Кто и сколько потеряет от авиабойкота Белоруссии
После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска, саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, дополнительно прозвучал призыв ко всем перевозчикам Евросоюза отказаться от полётов над территорией Республики Беларусь. Кто ощутит потери от таких скоропалительных решений, разбирался Лайф.
Хотя в Беларуси не производят собственных самолётов, но авиаотрасль, которая объединяет в себе: аэропортовые структуры, обеспечивающие грузо- и пассажиропоток; системы аэронавигации и авиаремонтный завод - ещё со времён СССР имеет важнейшее значение для экономики этой страны (вклад авиационной отрасли в ВВП Беларуси составляет порядка 3%) И если в 2013 году через аэропорты Минска прошло порядка 2,182 млн пассажиров, то в 2019 - более 5 млн.
Сейчас в Беларуси действует шесть авиакомпаний, но основным перевозчиком является Belavia, эта компания осуществляет полеты по 44 направлениям, а в ежедневном расписании было порядка 60 рейсов. При этом, 23 рейса - в страны Европы, два - в Грузию, один - в Молдову и сразу 4 — на Украину (Киев, Одесса, Харьков, Львов). В Россию - от 8 до 12 рейсов (в зависимости от сезона). Остальные вылеты компании осуществлялись в сторону других различных стран (Казахстан, Турция, Болгария и т.д.)
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По словам директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артема Сикорского, всего, с учётом транзитных и грузовых рейсов, белорусский авиаузел обслуживает более 400 воздушных судов в сутки. По мнению большинства аналитиков, такая активность над воздушным пространством Беларуси обусловлена и географическим положением страны и наработанными маршрутами с учётом экономической выгоды европейских авиакомпаний, а некоторых случаях - вынужденного транзита, например, как в ситуации между Россией и Украиной.
Очевидно, что не все авиакомпании откажутся от белорусского неба, но даже для тех, кто сохранит пролёт по уже наработанным маршрутам, экономика использования этих воздушных коридоров может изменится.
Минус для стран ЕС и их союзников
К 25 мая временно прекратили полеты над Беларусью: польская LOT, венгерская Wizz Air, латвийская Air Baltic, литовская KlasJet, французская Air France, нидерландская KLM, немецкая Lufthansa, шведская SAS, финская Finnair, австрийская Austrian Airlines,испанская Iberia. Объявили о нежелании пользоваться белорусским авиапространством: Singapore Airlines, Austrian Airlines, японская All Nippon Airways, а власти Великобритании приказали всем авиакомпаниям своей страны строго избегать воздушного пространства Беларуси. Специалисты утверждают, что при текущей ситуации для изменения маршрутов, чтобы они шли в облёт белорусского воздушного пространства, потребуется добавить каждому рейсу минимум полчаса полётного времени, что может оказаться недешевым удовольствием в связи с дополнительными затратами на авиатопливо, а это неизменно отразится на цене билета. По оценкам тех, кто знаком с авиабизнесом, затраты на топливо на час полета узкофюзеляжного судна составляют $2,5 тыс., а широкофюзеляжного $5–20 тыс (в зависимости от установленных двигателей), соответственно в случае, если “делать крюк”, отказ от белорусского маршрута будет стоит от $1,2 тыс до $10 тыс за каждый обходной рейс.
Однако проблемы авиаперевозчиков-отказников не ограничиваются только затратами на авиакеросин. По оценкам специалистов, некоторое количество пассажиров, скорее всего, будут пересматривать свои предпочтения в пользу не европейских авиакомпаний не только из-за возросшей цены билета, но и из-за выпадающего транзита.
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Прежде всего, это касается тех, кто осуществляет перелеты из/в Европу по азиатскому направлению, для таких пассажиров экономия возникала только при умелой “стыковке” разных дешёвых рейсов. Основной спрос на такого рода стыковках фиксируется на дальнемагистральных перелётах между Европой и Китаем.
А ещё, не стоит забывать, что до недавнего времени Минск был очень удобным “мостом” для авиасообщения с Россией. Прежде всего это актуально для тех стран, которые демонстративно прекратили авиаперелёты по политическим причинам. И, если о реакции Грузии по поводу полётов через Беларусь пока ничего не известно (в расписании рейсы есть), то после пафосного заявления президента Украины о поддержке Европы в отказе с 26 мая от белорусского неба, этот шаг тут же был оценён руководителем совета директоров Киевского аэропорта Денисом Костржевским в минус 10% от существующего пассажиропотока (примерно 10-15 тыс. чел в месяц). И это не считая разного рода сборов, которые Belavia оплачивала Украине за наземное обслуживание и сервисы (в 2019 году более $20 млн).
При этом никто и не скрывает, что россиян, желающих посетить, например, Украину, значительно меньше, чем украинцев, стремящихся попасть в Россию, которым теперь придется искать альтернативные варианты — например, через Польшу или Латвию. Однако, это дорого и долго. В Польше придется сделать ночную пересадку длительностью 16 часов и отдать за билет от 12 000 рублей в одну сторону, а при полете с пересадкой в Риге - стоимость билетов в одну сторону от 8000 рублей, но пересадка не должна быть длительнее чем 24 часа.
Что может потерять Россия
Очевидно, что Москва не станет ограничивать авиасообщение и транзит через Беларусь. И хотя запрет ряда стран на полёты своих авиакомпаний может осложнить ситуацию для некоторых российских туристов, желающих дешевле добраться в Европу, однако потеря этих возможностей не критична.
Другое дело, что для России важно, чтобы при сокращении авиапотока через белорусское воздушное пространство как можно больше обходных маршрутов пролегали через территорию РФ, в этом случае иностранные компании заплатят российским операторам “компенсационные платежи”, по оценкам консалтинговой фирмы Friendly Avia Support - доход "Белаэронавигации" от транзита составляет $60–70 млн в год, и он вполне может быть получен российскими компаниями. Помимо этого возможно увеличение евротранзита через Петербург и Москву. Не исключено, что власти Беларуси обратятся к России за кредитованием, и это тоже выгодно для РФ. Дело в том, что в отличии от многих стран, Беларусь по своим кредитам России платит (примерно $1 млрд в год).
Потери Белоруссии
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На сегодняшний день говорить о неких конкретных цифрах убытков для Минска от действий ЕС в отношении белорусской авиаотрасли - пока рано. Решение саммита ЕС о “воздушной блокаде” Беларуси пока не вступило в силу, согласно регламенту его предстоит утвердить в совете ЕС на уровне министров стран, а это может занять время от одной до нескольких недель. При этом, не факт, что все европейские авиакомпании откажутся от своих экономических выгод в пользу поддержки агрессивных жестов политиков.
Пока достоверно известно только о намерениях самой Belavia сократить штат сотрудников для “исключения их простоя” и о начале обсуждения вопроса об отказе от аренды некоторой части авиапарка (включая новейший Boeing 737-8 MAX) в связи с возможным сокращением количества рейсов. Очевидно, что минский авиаузел понесёт значительные убытки от потерь вследствии недополученной прибыли за наземное обслуживание европейских компаний и вследствии выплат при возможных сокращениях работников аэропортовой инфраструктуры.
Однако, в общем контексте, скорее всего, негативный экономический эффект для Беларуси будет связан не только с прямыми финансовыми потерями и новыми безработными, но и с длительными репутационными рисками, схожими по своей специфике с теми, что возникают у Украины, которую ряд авиаперевозчиков предпочитают облетать после инцидента со сбитым над её территорией малазийским боингом.
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