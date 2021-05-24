Поселиться за пределами города мечтал и Дмитрий, который переехал в Москву из Тюмени пять лет назад. В феврале получил по наследству деньги и озаботился поиском “земли под дачу”. Мужчина исколесил почти всё подмосковье и с удивлением понял, что участки в специально построенных поселках имеют сильно завышенную цену, а участки садовых товариществ, как правило, не предусматривают наличие коммуникаций, и проводить за свой счёт газ и строить дорогу - это тоже значительные материальные затраты.

В итоге Дмитрий остановился на варианте покупки участка в одной из деревень Наро-Фоминского района Московской области. Сам участок был в запущенном состоянии, и при этом он расположен с краю от болотистого леса, без какого-либо забора, и на нём располагались развалины одноэтажного дома. Но зато - этот участок был не “где-то в поле” на территории, огороженной под будущее дачное строительство, а на вполне обжитой улице, рядом с другими домами, к нему уже подведены газ и электричество, у него официальный почтовый адрес и, самое главное - хозяин продавал его значительно ниже рыночной цены, так как, якобы, по старости уже не мог заниматься деревенским хозяйством, а переезжал “в город”, к дочери. На дополнительные проверки Дмитрий тратиться не стал - вот ведь уже стоял построенный жилой дом, коммуникации есть, понятно же, что без разрешения такого невозможно.

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Со сделкой проблем не было, всё оформили через нотариуса. Дмитрий перевёл на себя счета в газовом хозяйстве и энергоснабжающей компании и уже в апреле рассчитывал приступить к расчистке своего участка и строительству нового дома. Однако, приехав в очередной раз “в свои владения”, Дмитрий с удивлением увидел, что возле развалин дома, который он приобрёл, стоит несколько машин, и из них в соседние дачные дома носят вещи и садовый инструмент. На вопросы Дмитрия, мол, как же так, почему незнакомые люди находятся на его участке, ему ответили, что участок Дмитрия находится с другой стороны от остатков дома, который он приобрёл, а там, где стоят машины - земля, которую каждое лето самовольно засевал огородом бывший хозяин, хотя, по кадастровому плану через это место должна проходить деревенская дорога, но о планах по началу её строительства пока никто не слышал.

Дмитрий обратился к продавцу, с предложением вернуть всё в исходное состояние, то тот отказался, сказав, что денег у него уже нет. Тогда Дмитрий обратился к юристам, и те, изучив документы на объект недвижимости, подтвердили правоту соседей, при этом выяснилось, что юридически участок, приобретённый Дмитрием, вообще относится к землям лесного фонда, и строительство дома для постоянного или временного проживания на таких землях не предусмотрено. Однако так как в договоре купли-продажи ничего не сказано о том, что передаваемый участок должен располагаться на земле ИЖС или с другим статусом, а волеизъявление сторон заверено нотариусом, то, по мнению юристов, обратить такую сделку практически невозможно.

Дмитрий понял, что уплаченных денег ему не вернуть, и решил всё таки попробовать использовать приобретённый участок. Он составил обращение в Росреестр, который зарегистрировал сделку, и ведомство дало ответ, из которого следует, что дом и участок, приобретённые Дмитрием, учтены в кадастре, и действительно это территории лесного фонда со времён СССР. Дом когда-то принадлежал охотоведческому хозяйству, а в 90-е распоряжением поселковых властей был передан в собственность, но участок, на котором он расположен, никто в земли ИЖС не переводил, и в настоящее время имеется коллизия, поэтому согласно документам - Дмитрий может использовать приобретённый им дом, а вот снести его и построить новый - нельзя, так как это будет новый объект, возведение которого на землях лесного фонда запрещено. Сотрудник Росреестра посоветовал Дмитрию, если тот хочет построить новый дом, сначала перевести свой участок в категорию земель ИЖС.

Дмитрий обратился в муниципальную администрацию, но получил отказ с рекомендацией обращаться за защитой прав в суд.

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- К сожалению, такие ситуации, как возникла у Дмитрия, сейчас встречаются довольно часто, - рассказал заведующий Западной коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин. - В России всё ещё сохраняется большое количество объектов недвижимости, которые: либо зарегистрированы, но не поставлены на кадастровый учёт; либо зарегистрированы и поставлены на кадастровый учёт в упрощенном порядке (как правило, это участки без межевания на местности), либо зарегистрированы, но с реестровыми ошибками. Последний случай и относится к объекту, приобретенному Дмитрием. При постановке на кадастровый учёт дома участок должны были перевести в категорию земель ИЖС (что вытекает из логики положений гражданского законодательства и закона 280-ФЗ, который допускает такой перевод, если территория примыкает к уже существующему и функционирующему наделу земель поселений), но этого не произошло. Теперь разрешать ситуацию Дмитрию придётся через суд, который, возможно, узаконит перевод данного земельного участка в разряд ИЖС, но это может занять некоторое время, так что летний строительный сезон Дмитрий, скорее всего, пропустит.

С мнением Инютина согласен адвокат адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков

- При покупке участка с домом или без него, даже если сделка проводится нотариусом, иногда проблемные ситуации вскрываются не сразу, - отметил он. - Это связано с тем, что советское и постсоветское законодательство не предусматривало внесение в реестр недвижимости (ЕГРН) множества значимых данных. Даже сейчас, когда такое требование закреплено в законе, многие ранее установленные ограничения до сих пор в ЕГРН не внесены, либо при постановке на учёт были допущены ошибки.

При этом, если в районах Московской и Ленинградской областей, как правило, больше встречается технических ошибок, которые исправляются Росреестром по заявлению (при условии, что исправления не будут затрагивать права третьих лиц), то в других регионах - немало объектов, учтённых “как есть” без правового разбора их статуса. А большинство россиян считают, что если есть кадастровый номер (то есть состоялась кадастровая регистрация объекта), то с документами всё должно быть в порядке. Однако, как следует из истории Дмитрия, это не всегда так, и многочисленная судебная практика показывает, что добиваться законных прав владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью приходится со значительными затратами времени и сил.

Как грамотно проверить документы и коммуникации

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Приобретая участок для строительства загородного дома, прежде всего, ещё до того как подписаны документы и произвести любые юридически-значимые действия, необходимо получить расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества об основных характеристиках объекта и о переходе прав. Это нужно, чтобы отследить всю историю земельного участка - кому и по каким основаниям он передавался. Проверить статус объекта недвижимости можно и по публичной кадастровой карте через Росреестр, либо заказав выписку в МФЦ или онлайн по кадастровому номеру. Нужно чётко понимать, что если земли неподходящего вида использования, то дом строить на них нельзя!

В выписке ЕГРН внимание надо уделить графе «Особые отметки». Если в ней написано: «Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ», то всё в порядке, если что-то иное - придется разбираться.

Если покупка объекта недвижимости производится с учётом имеющихся коммуникаций участка (например: с электричеством и газом), нужно не только по документам, но и визуально убедиться в наличии заявленных инженерных сооружений. Требования к коммуникациям установлены государственными стандартами. Для жилых домов это СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные, актуализированная редакция СНиП 02.31.2001".

Кроме того, необходимо проверить приобретаемый объект на наличие разного рода обременений, например: проходящей под участком или в непосредственной близости его границ подземной линии электропередач, или водопровода; наличие охранной зоны водного объекта или аэропорта, или, как в случае Дмитрия, территория, для которой установлен особый режим использования земель.