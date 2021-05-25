Байден заявил о контрпродуктивности санкций против "Северного потока — 2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" практически завершено, и введение санкций против данного проекта негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, пишет Bloomberg.

По словам американского лидера, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён". Как утверждает Байден, введение серьёзных ограничительных мер против проекта сейчас было бы "контрпродуктивным" для взаимоотношений с европейскими партнёрами.