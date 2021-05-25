Байден заявил о контрпродуктивности санкций против "Северного потока — 2"
Введение серьёзных ограничительных мер не будет полезным для отношений Вашингтона с Европой, а сам газопровод уже почти достроен, отметил американский лидер.
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" практически завершено, и введение санкций против данного проекта негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, пишет Bloomberg.
По словам американского лидера, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён". Как утверждает Байден, введение серьёзных ограничительных мер против проекта сейчас было бы "контрпродуктивным" для взаимоотношений с европейскими партнёрами.
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока — 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в немецких водах.
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