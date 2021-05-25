Газовая блокада: как Великобритания пытается остановить российский газ

В прошлом году Россия заплатила Украине $2,1 млрд за транзит 65 млрд кубометров газа через её территорию. Причём фактически в Европу через украинскую газораспределительную систему было отправлено всего 55 млрд кубометров газа, транзит оставшихся 10 млрд кубометров "Газпром" оплатил Украине из-за появления пункта договора "качай или плати", который подразумевает, что российская компания обязана выкупить определённые транзитные мощности, а заполнит она их или нет — её проблемы.

Вообще, в лучшие годы Россия отправляла в Европу до 150 млрд кубов голубого топлива через Украину. Но те времена давно прошли, и с помощью "Турецкого потока", а также работ по строительству "Северного потока — 2" Россия планировала максимально сократить зависимость от Украины при транзите газа.

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Однако в дело вмешался неожиданно разгоревшийся санкционный скандал, связанный с задержанием бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолёт Ryanair, посаженный в Минске из-за угрозы взрыва на борту, дал повод европейским политикам вновь заговорить о санкциях в отношении (внезапно) России!

По крайней мере, британские политики оказались абсолютно уверены в том, что за задержанием Протасевича в Белоруссии стоят российские спецслужбы. А раз так, значит, санкции должны коснуться не только Белоруссии, но и помогающей ей России. Поэтому последовало предложение ввести санкции не только против "Северного потока — 2", но и против газопровода Ямал — Европа, который проходит по территории Белоруссии.

Сколько газа уходит из России в Европу?

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Фото © gazprom.ru

Англичане идею с наложением санкций на белорусскую нитку газопровода объясняют тем, что благодаря этим санкциям Россия не сможет отправлять газ в Европу через Белоруссию и не сможет платить Белоруссии за транзит газа. То есть белорусский режим, как только из его бюджета выпадут деньги за транзит российского газа, немедленно падёт.

На самом деле идея в другом: если исключить из путей транзита российского газа белорусскую систему газопроводов и продолжать успешно торпедировать работы по строительству "Северного потока — 2", Россия будет вынуждена вернуться к транзиту газа через территорию Украины.

За последний квартал 2020 года Россия поставила в Европу по трём газопроводам 39 млрд кубометров топлива. 15 млрд кубометров пришлись на "Северный поток", ещё 14 млрд кубометров прошли через территорию Украины, а оставшиеся 10 млрд кубометров были доставлены в Европу через Белоруссию. При этом, напомним, мощностей украинских газопроводов в принципе хватает для того, чтобы поставлять в Европу более 150 млрд кубометров газа в год. Для сравнения: рекордная пропускная способность газопровода "Северный поток" составила 58 млрд кубов в год (рекорд был поставлен в 2018 году).

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То есть с помощью санкций Великобритания может за счёт российского бюджета пополнять бюджет Украины, перекладывать на российский же бюджет помощь Белоруссии (очередной транш помощи Белоруссии из Европы в размере 3 млрд евро был заморожен сразу после новостей о задержании Протасевича) и оказывать давление на самую энергоёмкую экономику Европы — на немецкую экономику.

Вишенка на торте — вслед за идеями Великобритании оказать санкционное давление на "Северный поток — 2" госсекретарь США Энтони Блинкен ещё раз связался с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и ещё раз обсудил с немецким визави судьбу проекта.

Пропускная способность "Северного потока — 2", внимание, 55 млрд кубометров газа в год. Заметили, что ровно столько же газа прокачала Россия через территорию Украины в прошлом году? Так что беспокойство южного соседа относительно СП-2 совершенно логично и предсказуемо. Как понятна и идея Великобритании, если не получится заблокировать своими действиями продолжение строительства СП-2, наполнить "белорусским" газом украинскую ГТС.

Причём проблема наполнения ГТС Украины стоит не просто остро, а крайне остро, потому что без наполнения системы газом она постепенно деградирует. Только на обслуживание всей ГТС Украине ежегодно требуется более 500 млн долларов. Пока их формально вносит Россия, исходя из того самого принципа "качай или плати", однако текущее соглашение между "Газпромом" и украинскими структурами истекает уже в 2025 году.

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К этому моменту Россия с большой долей вероятности уже достроит и полностью введёт в эксплуатацию СП-2, что вместе с "Турецким потоком" и газопроводом Ямал — Европа практически полностью лишит Украину транзитного газа и того газа, который Украина отбирала из системы под видом "реверсного".

Причём, что важно, по расчётам аналитиков "Газпрома", уже в 2022 году "Газпрому" будет достаточно прокачивать через Украину всего 10 млрд кубов топлива в год, а оставшиеся средства просто выплачивать согласно заключённому договору.

Напоследок ещё одна важная деталь. В 2020 году Россия впервые поставила в Европу больше сжиженного газа, чем США. Американцы отгрузили в европейские порты 20 млн тонн сжиженного газа, а русские доставили в Европу 22 млн тонн сжиженного газа. Так что энергетическое противостояние двух энергетических сверхдержав всё ещё не закончено. И точку в вопросе о том, кто будет поставлять основную часть топлива в Европу, ставить ещё очень рано.