Белорусский гамбит: транзитная война с Белоруссией опустошит Прибалтику
Белоруссия из-за скандала, разразившегося после задержания Романа Протасевича, оказалась окружённой со всех сторон, за исключением России, государствами, готовыми заблокировать любой транзит из республики во внешний мир. Вот только кто от этого пострадает больше всего?
Глава МИД Литвы сравнил президента Белоруссии Александра Лукашенко с террористом. Польша не пропустила рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск — Барселона. Латвия из-за скандала с государственным флагом Белоруссии фактически разорвала дипотношения с Минском. Готовиться к такому развитию событий белорусы начали загодя. В перспективе Белоруссию ждёт потеря доступа к основному транзитному хабу страны — литовскому порту Клайпеда, 30% которого принадлежит Белоруссии.
Политическая атака на Белоруссию, стартовавшая в момент задержания Романа Протасевича в Минске, уже переродилась в частичную авиационную блокаду республики, однако противостояние может зайти ещё дальше, поскольку Белоруссия "намертво" привязана к морским портам Литвы, Латвии и Польши, а также является частью "Нового шёлкового пути" из Китая в Европу.
Белорусское море почти пересохло
Клайпедский порт. Фото © Getty Images / De Agostini
В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали документы, согласно которым нефтепродукты из Белоруссии отправятся на перевалку в Петербургский нефтяной терминал и Усть-Лугу, а порт Клайпеды останется без транзита этих грузов из Белоруссии. За первый месяц с момента подписания соглашения через российские порты прошло более 220 тысяч тонн нефтепродуктов. В целом же Белоруссия рассчитывает на то, что за следующие два года через порты России только нефтепродуктов перевалят почти 10 млн тонн.
Но речь идёт не только о нефтепродуктах, важнейшей частью экспорта из Белоруссии являются калийные удобрения, которые в настоящее время отгружаются покупателям через порт Клайпеды. Дело в том, что 30% одного из терминалов литовского порта принадлежит "Белорусской калийной компании" (входит в государственный "Беларуськалий").
Разговор о том, чтобы отгружать белорусские удобрения через русские порты, начался ещё в 2020 году, однако именно теперь, когда отношения между Белоруссией и ближайшими соседями обострились до предела, стороны могут перейти от разговоров к делу.
Прибалтийская портовая инфраструктура на грани гибели
Рижский свободный порт. Фото © ТАСС / Василий Шитов
Сейчас мы находимся на том историческом отрезке времени, когда Литва вот-вот потеряет значительную долю транзитных грузов из Белоруссии, Латвия уже снизила транзит грузов через свои порты на 30%, а Эстония констатирует падение прибыли в Таллинском порту. При этом ещё десять лет назад порты Прибалтики, построенные ещё в СССР, приносили этим странам ЕС существенную прибыль благодаря значительному объёму транзитных грузов, отправлявшихся в Россию и из России.
По итогам 2020 года порт Усть-Луга, строительство которого началось в 2001 году, отчитался о падении грузооборота всего на 1% по сравнению с докризисным 2019 годом. Потери были обусловлены тем, что в Усть-Луге просто ещё не ввели в коммерческую эксплуатацию дополнительные мощности зерновых терминалов. В итоге часть зерна отправилась в Европу через Прибалтику и Финляндию.
А что в Прибалтике? Литва за весь 2020 год с помощью своего единственного порта в Клайпеде перевалила 47,74 млн тонн грузов, Латвия за 2020 год отгрузила с помощью всех портов (всего их 10, из которых только 3 крупных) 44,91 млн тонн грузов, Эстония в 2020 году обработала 21,3 млн тонн грузов через Таллинский порт.
То есть суммарно все порты Прибалтики в 2020 году перевалили почти 114 млн тонн грузов. И хотя Эстония и Литва продемонстрировали незначительный рост показателей, в перспективе порты Прибалтики не ожидает вообще ничего хорошего. Для сравнения: проектная мощность всех терминалов Усть-Луги превышает 190 млн тонн.
Переговоры о переориентировании транзита грузов из Белоруссии и в Белоруссию с помощью российских портов уже ведутся. И успеху этих переговоров способствует сама Литва, активно поддерживающая оппозиционные силы в Белоруссии и за её пределами и "нарывающаяся" на конфликт с белорусскими властями.
Фото © ТАСС / Сергей Шелег
28 августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны внести предложение о переориентации всех торговых потоков с Литвы на другие страны. Почему это важно? Дело в том, что Белоруссия загружала порт Клайпеды практически на половину, то есть около 20–25 млн тонн грузов, приходящих в литовский порт, направлялись либо в Белоруссию, либо из Белоруссии. Лишившийся этого источника доходов, порт Клайпеды неизбежно начнёт деградировать.
24 сентября 2020-го президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко предложил инвестировать средства, сэкономленные на строительстве АЭС в Белоруссии, в строительство белорусского терминала для минеральных удобрений в Ленинградской области. По мнению главы Белоруссии, это может быть выгодно обеим странам.
Здесь, впрочем, следует уточнить, что проблемы с перенаправлением калийных удобрений, производящихся в Белоруссии, не решаются по щелчку пальцев. Для них требуется строительство новых специализированных терминалов, тогда как в Клайпеде (30% терминала принадлежит Белоруссии) эти мощности уже существуют.
К слову, для того чтобы наладить транзит нефтепродуктов через территорию России, минуя Литву, странам пришлось "попотеть", так как транзитное плечо выросло. Но в итоге игра стоила свеч, хотя, возможно, не обошлось без "поблажек" со стороны России.
— Белоруссия экспортирует через Литву мазут и светлые нефтепродукты, если она, как заявил Лукашенко, откажется от услуг Клайпедского порта, ей придётся перенаправлять грузы в Россию, а это значит делать существенный крюк. Железнодорожным транспортом через Псковскую и Ленинградскую области до Усть-Луги, плюс увеличение пути по морю. Очевидно, белорусы, чтобы этот транзит оставался рентабельным, будут просить у России скидку на железнодорожные перевозки, причём довольно существенную, до 80%
Почему эти потери для Прибалтики существенны и насколько они существенны в принципе? До полного разлада с Россией порты стран Балтии суммарно переваливали более 135 млн тонн грузов ежегодно, причём основная часть транзита приходилась не на Белоруссию (которая сейчас является основным транзитёром для литовской Клайпеды и части латвийских портов), а именно на Россию. Но последовательная русофобия и яркие события "Бронзовой ночи" (снос памятника советскому солдату в Таллине в 2007 году, когда терминалы Таллинского порта использовались для содержания задержанных митингующих) поставили крест на перспективах прибалтийских портов в принципе.
По словам экспертов, поток грузов из России через Прибалтику будет "усыхать" и дальше. Несмотря на то что сейчас Латвия и Эстония ещё представляют интерес для российских экспортёров минеральных удобрений, руды и зерна, в дальнейшем поток грузов будет только сокращаться. В Усть-Луге и окрестностях в ближайшие годы планируется ввести дополнительные терминалы для перевалки десятков миллионов тонн минеральных удобрений. Плюс общий тренд на сокращение экспорта угля в Европу, которая отказывается от "грязной" угольной энергии в пользу "зелёных" проектов и газовых электростанций и ТЭЦ.
Погрузка контейнеров на территории Морского торгового порта Усть-Луга. Фото © ТАСС / Сергей Николаев
Надежды же стран Балтии на то, что Китай будет диверсифицировать транспортные потоки и обязательно использует их порты, чтобы не быть привязанным к России, — сугубо теоретические. После пробного пуска одного поезда из Китая до Латвии в 2017 году второй контейнерный состав из Поднебесной в Прибалтику так и не прибыл. Китаю гораздо проще и понятнее направлять транзит сразу в Брест, где проблема только одна — недостаточные мощности железных дорог Польши, которая не справляется или не хочет справляться с потоком грузов из Китая.
Причём избавиться от Белоруссии при транзите китайских грузов Европа фактически не может. Более дорогие товары Китай всегда предпочитал доставлять в Европу через территорию России, затем Белоруссии, и затем Польши. Выкинуть из этой схемы Белоруссию практически невозможно.
Во-первых, деньги потеряет Польша, вряд ли готовая отказываться от этих средств на фоне схлопывающейся поддержки от ЕС. Во-вторых, перенаправить транзитный поток в Европу через Украину невозможно в связи с известными событиями, логистические компании и поставщики грузов просто не станут подвергать себя таким несоразмерным рискам потери груза. В-третьих, при отказе от транзита через территорию Белоруссии Европе вновь придётся пытаться договориться о транзите с Россией, но через территорию Прибалтики, что тоже в силу давних противоречий России и стран Балтии практически невозможно.
Вот и выходит, что конфликт Белоруссии с Польшей и Прибалтикой приведёт исключительно к одному результату — мощнейшие в прошлом порты Латвии, Литвы и Эстонии, обеспечивавшие транзит огромных объёмов грузов из Советского Союза в Европу и обе Америки, превращаются в музейные экспонаты. А Россия, пока прибалты требовали с неё компенсаций за несуществующую оккупацию, последние 20 лет посвятила воссозданию портовой инфраструктуры на своей территории, в том числе на Балтике.
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