Белорусский гамбит: транзитная война с Белоруссией опустошит Прибалтику

Глава МИД Литвы сравнил президента Белоруссии Александра Лукашенко с террористом. Польша не пропустила рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск — Барселона. Латвия из-за скандала с государственным флагом Белоруссии фактически разорвала дипотношения с Минском. Готовиться к такому развитию событий белорусы начали загодя. В перспективе Белоруссию ждёт потеря доступа к основному транзитному хабу страны — литовскому порту Клайпеда, 30% которого принадлежит Белоруссии.

Политическая атака на Белоруссию, стартовавшая в момент задержания Романа Протасевича в Минске, уже переродилась в частичную авиационную блокаду республики, однако противостояние может зайти ещё дальше, поскольку Белоруссия "намертво" привязана к морским портам Литвы, Латвии и Польши, а также является частью "Нового шёлкового пути" из Китая в Европу.

Белорусское море почти пересохло

Клайпедский порт. Фото © Getty Images / De Agostini

В феврале 2021 года Россия и Белоруссия подписали документы, согласно которым нефтепродукты из Белоруссии отправятся на перевалку в Петербургский нефтяной терминал и Усть-Лугу, а порт Клайпеды останется без транзита этих грузов из Белоруссии. За первый месяц с момента подписания соглашения через российские порты прошло более 220 тысяч тонн нефтепродуктов. В целом же Белоруссия рассчитывает на то, что за следующие два года через порты России только нефтепродуктов перевалят почти 10 млн тонн.

Но речь идёт не только о нефтепродуктах, важнейшей частью экспорта из Белоруссии являются калийные удобрения, которые в настоящее время отгружаются покупателям через порт Клайпеды. Дело в том, что 30% одного из терминалов литовского порта принадлежит "Белорусской калийной компании" (входит в государственный "Беларуськалий").

Разговор о том, чтобы отгружать белорусские удобрения через русские порты, начался ещё в 2020 году, однако именно теперь, когда отношения между Белоруссией и ближайшими соседями обострились до предела, стороны могут перейти от разговоров к делу.

Прибалтийская портовая инфраструктура на грани гибели

Рижский свободный порт. Фото © ТАСС / Василий Шитов

Сейчас мы находимся на том историческом отрезке времени, когда Литва вот-вот потеряет значительную долю транзитных грузов из Белоруссии, Латвия уже снизила транзит грузов через свои порты на 30%, а Эстония констатирует падение прибыли в Таллинском порту. При этом ещё десять лет назад порты Прибалтики, построенные ещё в СССР, приносили этим странам ЕС существенную прибыль благодаря значительному объёму транзитных грузов, отправлявшихся в Россию и из России.

По итогам 2020 года порт Усть-Луга, строительство которого началось в 2001 году, отчитался о падении грузооборота всего на 1% по сравнению с докризисным 2019 годом. Потери были обусловлены тем, что в Усть-Луге просто ещё не ввели в коммерческую эксплуатацию дополнительные мощности зерновых терминалов. В итоге часть зерна отправилась в Европу через Прибалтику и Финляндию.

А что в Прибалтике? Литва за весь 2020 год с помощью своего единственного порта в Клайпеде перевалила 47,74 млн тонн грузов, Латвия за 2020 год отгрузила с помощью всех портов (всего их 10, из которых только 3 крупных) 44,91 млн тонн грузов, Эстония в 2020 году обработала 21,3 млн тонн грузов через Таллинский порт.

То есть суммарно все порты Прибалтики в 2020 году перевалили почти 114 млн тонн грузов. И хотя Эстония и Литва продемонстрировали незначительный рост показателей, в перспективе порты Прибалтики не ожидает вообще ничего хорошего. Для сравнения: проектная мощность всех терминалов Усть-Луги превышает 190 млн тонн.

Переговоры о переориентировании транзита грузов из Белоруссии и в Белоруссию с помощью российских портов уже ведутся. И успеху этих переговоров способствует сама Литва, активно поддерживающая оппозиционные силы в Белоруссии и за её пределами и "нарывающаяся" на конфликт с белорусскими властями.

Фото © ТАСС / Сергей Шелег

28 августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны внести предложение о переориентации всех торговых потоков с Литвы на другие страны. Почему это важно? Дело в том, что Белоруссия загружала порт Клайпеды практически на половину, то есть около 20–25 млн тонн грузов, приходящих в литовский порт, направлялись либо в Белоруссию, либо из Белоруссии. Лишившийся этого источника доходов, порт Клайпеды неизбежно начнёт деградировать.

24 сентября 2020-го президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко предложил инвестировать средства, сэкономленные на строительстве АЭС в Белоруссии, в строительство белорусского терминала для минеральных удобрений в Ленинградской области. По мнению главы Белоруссии, это может быть выгодно обеим странам.

Здесь, впрочем, следует уточнить, что проблемы с перенаправлением калийных удобрений, производящихся в Белоруссии, не решаются по щелчку пальцев. Для них требуется строительство новых специализированных терминалов, тогда как в Клайпеде (30% терминала принадлежит Белоруссии) эти мощности уже существуют.

К слову, для того чтобы наладить транзит нефтепродуктов через территорию России, минуя Литву, странам пришлось "попотеть", так как транзитное плечо выросло. Но в итоге игра стоила свеч, хотя, возможно, не обошлось без "поблажек" со стороны России.

— Белоруссия экспортирует через Литву мазут и светлые нефтепродукты, если она, как заявил Лукашенко, откажется от услуг Клайпедского порта, ей придётся перенаправлять грузы в Россию, а это значит делать существенный крюк. Железнодорожным транспортом через Псковскую и Ленинградскую области до Усть-Луги, плюс увеличение пути по морю. Очевидно, белорусы, чтобы этот транзит оставался рентабельным, будут просить у России скидку на железнодорожные перевозки, причём довольно существенную, до 80% Виталий Чернов главный редактор информационно-аналитического агентства "Портньюс"

Почему эти потери для Прибалтики существенны и насколько они существенны в принципе? До полного разлада с Россией порты стран Балтии суммарно переваливали более 135 млн тонн грузов ежегодно, причём основная часть транзита приходилась не на Белоруссию (которая сейчас является основным транзитёром для литовской Клайпеды и части латвийских портов), а именно на Россию. Но последовательная русофобия и яркие события "Бронзовой ночи" (снос памятника советскому солдату в Таллине в 2007 году, когда терминалы Таллинского порта использовались для содержания задержанных митингующих) поставили крест на перспективах прибалтийских портов в принципе.

По словам экспертов, поток грузов из России через Прибалтику будет "усыхать" и дальше. Несмотря на то что сейчас Латвия и Эстония ещё представляют интерес для российских экспортёров минеральных удобрений, руды и зерна, в дальнейшем поток грузов будет только сокращаться. В Усть-Луге и окрестностях в ближайшие годы планируется ввести дополнительные терминалы для перевалки десятков миллионов тонн минеральных удобрений. Плюс общий тренд на сокращение экспорта угля в Европу, которая отказывается от "грязной" угольной энергии в пользу "зелёных" проектов и газовых электростанций и ТЭЦ.

Погрузка контейнеров на территории Морского торгового порта Усть-Луга. Фото © ТАСС / Сергей Николаев

Надежды же стран Балтии на то, что Китай будет диверсифицировать транспортные потоки и обязательно использует их порты, чтобы не быть привязанным к России, — сугубо теоретические. После пробного пуска одного поезда из Китая до Латвии в 2017 году второй контейнерный состав из Поднебесной в Прибалтику так и не прибыл. Китаю гораздо проще и понятнее направлять транзит сразу в Брест, где проблема только одна — недостаточные мощности железных дорог Польши, которая не справляется или не хочет справляться с потоком грузов из Китая.

Причём избавиться от Белоруссии при транзите китайских грузов Европа фактически не может. Более дорогие товары Китай всегда предпочитал доставлять в Европу через территорию России, затем Белоруссии, и затем Польши. Выкинуть из этой схемы Белоруссию практически невозможно.

Во-первых, деньги потеряет Польша, вряд ли готовая отказываться от этих средств на фоне схлопывающейся поддержки от ЕС. Во-вторых, перенаправить транзитный поток в Европу через Украину невозможно в связи с известными событиями, логистические компании и поставщики грузов просто не станут подвергать себя таким несоразмерным рискам потери груза. В-третьих, при отказе от транзита через территорию Белоруссии Европе вновь придётся пытаться договориться о транзите с Россией, но через территорию Прибалтики, что тоже в силу давних противоречий России и стран Балтии практически невозможно.