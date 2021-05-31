Свой газ малиной пахнет: Почему американцы громче всех кричат о "грязном" российском газе

Газ идёт — земля трясётся

Вы наверняка не раз и не два слышали о сланцевой нефти и о том, как США играли на рынке этой нефти до того, как цены не обрушились и половина сланцевых проектов не закрылась. Но помимо сланцевой нефти существует ещё и сланцевый газ. И именно эти виды ископаемого топлива являются в настоящее время, пожалуй, самыми грязными в мире. Грязными в первую очередь из-за совершенно варварских методов их добычи.

И где бы вы думали в первую очередь это варварство происходит? Всё верно, мировыми лидерами по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа являются, конечно же, США. Теперь самое интересное — как добывают самую грязную нефть и самый грязный газ и как после американских нефтяников остаётся только мёртвая земля.

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В прошлом году в США работало более 120 буровых установок по добыче сланцевого газа. Работают эти установки так: бурится скважина глубиной около двух километров, а затем от вертикального ствола скважины бурится множество горизонтальных тоннелей протяжённостью также два-три километра, рекордная длина горизонтальной скважины составляет около 12 километров, после этого в скважину закачивается либо вода с химикатами, либо специальный газовый гель, после чего производится гидроподрыв газонасыщенных пластов. Скважина, соответственно, начинает поднимать газ из глубины земли на поверхность.

С 2009 года, когда в Техасе начали активно добывать сланцевый газ и когда случилась так называемая сланцевая революция, количество небольших землетрясений на территории добычи сланцевого газа выросло в шесть-девять раз. Точнее, скажем так: ещё не было случаев, чтобы после начала добычи сланцевого газа в той или иной местности не начинались бы серии небольших землетрясений магнитудой до 5 по шкале Рихтера.

Землетрясения и нарушения привычной морфологии нижних слоёв земли изучены в мире значительно меньше, чем технология добычи сланцевого газа. То есть, как добывать газ, люди выяснили довольно давно, а вот какие последствия влечёт за собой добыча этого газа — люди практически не знают.

Достаточно сказать, что впервые эту технологию гидроразрыва на угольных пластах применили в СССР, в Донбассе. Первый сланцевый газ из твёрдых пород извлекли ещё в 1949 году. Но тогда эта технология не нашла широкого применения, сланцевый газ в середине XX века был попросту нерентабельным. Он и сейчас выходит на уровень рентабельности далеко не каждый год.

Типы природного газа: обычный (A), сланцевый (C), из жёсткого песка (D), попутный (F), угольный метан (G). Фото © Wikipedia

Повторимся, хоть сланцевый газ научились добывать ещё в середине прошлого века, активно разрабатывать сланцевые залежи начали только в двухтысячных годах. То есть масштабно добыча газа ведётся не более 20 лет.

Для примера, нефтяные буровые вышки в морях и океанах работают уже почти 80 лет, крупнейшая же экологическая и техногенная катастрофа в Мексиканском заливе случилась всего десять лет назад и была вызвана исключительно преступной халатностью компании BP.

Итак, в настоящее время с помощью фрекинга и пропанового фрекинга (при фрекинге под землю закачивается водяная смесь с химикатами и специальными гранулами, при пропановом фрекинге под землю закачивается газовый гель) США активно взрывают недра нескольких своих штатов. После того как в той или иной местности начинают добывать сланцевый газ, происходит загрязнение грунтовых вод, проседание грунта, химическое отравление окружающей почвы и колоссальное отравление воды. При гидроразрыве в скважину закачивают миллионы кубометров воды, затем её же выкачивают, но уже загрязнённую, и процесс очистки не очень тщательный.

Данная технология наносит колоссальный вред окружающей среде. Независимые экологи подсчитали, что применяемый при бурении раствор содержит более ста наименований химикатов: ингибиторы коррозии, загустители, кислоты, биоциды, ингибиторы для контроля сланца, гелеобразователи. Десятки тонн раствора из сотен химикатов смешиваются с грунтовыми водами и вызывают широчайший спектр непрогнозируемых негативных последствий Александр Яковлевич Третьяк Заведующий кафедрой нефтегазовые техника и технологии

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Плюс потери метана при, собственно, его же добыче. Только на месторождении Haynesville за десять дней обратного притока потери метана достигали 6,8 млн кв. м, или в среднем по 680 тыс. кв. м в день. А что такое метан? Метан — это тот самый прекрасный газ, который провоцирует парниковый эффект в атмосфере.

То есть американцы как лидеры добычи сланцевого газа не забывают загрязнять окружающую землю. К счастью, свою пресную воду, к счастью, свою землю. А мировую атмосферу, к сожалению, общую.

Природный газ, чтобы вы понимали, это такой же метан, с такими же примесями, но добывают его без гидроразрыва — после бурения скважины он сам стремится на поверхность, потери метана при его добыче в сотни раз ниже.

Неэкологичность добычи сланцевого газа привела к тому, что разработки месторождений в Европе в настоящее время фактически полностью остановлены. Единственная страна, которая до сих пор надеется стать энергетической сверхдержавой за счёт удачного местоположения, — Польша. На её территории обнаружены значительные запасы сланцевого газа, и его, разумеется, уже пытались разрабатывать американцы близ Люблина. Однако экологические последствия их попыток были таковы, что даже сверхлояльные американцам поляки попросили притормозить. В настоящее время Польша добывает сланцевый газ в гомеопатических дозах, скорее, делает видимость, что добывает.

Как доставлять будем?

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Ну хорошо, мы добыли сланцевый газ и даже сумели при этом выжить и сохранить какие-то остатки природы вокруг. Но с ним есть ещё одна проблема. Если природный газ можно сразу же после очистки от примесей направлять в газопровод, то сланцевый газ из США, если требуется доставить его в Европу, нужно провести через процедуру сжижения.

Вы же понимаете, что эта процедура тоже не бесплатная для окружающей природы? Требуются огромные рефрижераторы, требуется энергия для сжижения газа, требуются резервуары для его хранения. Требуется, наконец, целый флот специальных танкеров, приспособленных для перевозки сжиженного газа. А на принимающей стороне будет требоваться обратная инфраструктура для расжижения газа и закачки его в газопровод.

Да, танкеры идут через океан совсем не бесплатно, они тоже были произведены зачастую на корейских верфях, тоже требуют огромного количества топлива для движения и тоже оставляют за собой чудовищный углеродный след, о котором так пекутся наши западные друзья.

В то же время газопровод, тем более уложенный по морскому дну с соблюдением всех норм, дальнейшего влияния на окружающую природу практически не оказывает. Корабли-трубоукладчики пришли и ушли, трубопровод проверили на герметичность, разместили на двух берегах две условно компрессорные станции — и приступили к процессу перекачки природного газа из недр на Ямале или ещё где-то в Мюнхен и Гамбург, далее — по всей Европе и, конечно же, по всей России.

Какой газ грязнее — сланцевый или природный?

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Мы не преследуем задачи, в отличие от американского Министерства энергетики, заявить, что какой-то один газ однозначно хуже другого. Тем более по составу, особенно после процесса очистки, оба этих газа практически идентичны.

Дело в другом. Дело в том, что технология гидроразрыва и то, как эта технология работает сейчас, действительно оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду. В первую очередь из-за того, что само это воздействие тщательно не изучено и не оценено. Невозможно исключать такого развития событий, при котором газовые поля США, на которых сейчас активно добывается этот самый сланцевый газ, не превратятся в один прекрасный день в образцовые пустыни из-за обезвоживания почвы, из-за химического её загрязнения и из-за разрушения нижних слоёв недр на глубину от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Природный же газ добывается гораздо более просто, гораздо более экологично и с большим общим международным опытом такого метода добычи. Наносит ли его добыча вред окружающей среде? Однозначно да. Меньше ли этот вред, чем вред от добычи сланцевого газа, точно так же — да. Плюс гораздо меньшие издержки при его транспортировке и хранении.

Поэтому все яркие заявления наших товарищей из США о чудовищно грязном русском газе, который вот-вот загрязнит всю Европу, нужно рассматривать исключительно через призму необходимости борьбы за новые рынки. США в настоящее время добывают до 1 трлн кубометров газа в год, Россия — почти на 40% меньше. США на собственные нужды расходуют около 600–700 млрд кубометров газа в год и ищут, куда и кому продать избыток этого сланцевого газа. Разумеется, Европа, как давний партнёр и платёжеспособный клиент, — крайне заманчива.

Но если говорить об экологии, то приобретение американского сланцевого газа — это приближение гибели планеты.