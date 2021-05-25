В Петербурге над Невой прозвучат стихи Некрасова в исполнении известных горожан

С 26 по 29 мая 2021 года в рамках XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона в Северной столице пройдёт специальная акция газеты "Петербургский дневник", на которой стихотворения поэта Николая Некрасова прозвучат в исполнении знаменитостей.

Гости и жители города услышат произведения поэта в исполнении известных петербуржцев, среди которых народный артист РФ Николай Буров, журналистка Ника Стрижак, актрисы Карина Разумовская, Эмилия Спивак, актёр музыкального театра, певец Иван Ожогин и победитель шоу "Голос" Пётр Захаров.

Аудиозаписи будут звучать каждый день 26–29 мая (с 12:00 до 19:00) на Дворцовом мосту, а также на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Со среды на четверг знаменитый мост раскроется под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник". Кроме того, там появятся авторские портреты Николая Некрасова, Фёдора Достоевского, Андрея Сахарова и Александра Невского, созданные художниками "Петербургского дневника".