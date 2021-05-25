В Польше захотели возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась обратился к прокуратуре с призывом возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает издание Wyborcza.

По словам председателя NIK, Моравецкий виновен в нарушениях подготовки к выборам главы государства, которые изначально были назначены на 10 мая 2020 года и должны были пройти с использованием голосования по почте. Также Банась уличил в причастности к совершению преступлений главу канцелярии Михала Дворчика, министра государственных активов Яцека Сасина и министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

По мнению Банася, Моравецкий отдал распоряжение Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени и подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это юридических оснований. В результате выборы были перенесены, а на подготовку к почтовому голосованию была потрачена крупная сумма.