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В Польше захотели возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

Политика обвиняют в нарушениях подготовки к выборам президента страны, которые должны были пройти с использованием голосования по почте.

25 мая, 22:17
<p>Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото © ТАСС / ЕРА

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась обратился к прокуратуре с призывом возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает издание Wyborcza.

По словам председателя NIK, Моравецкий виновен в нарушениях подготовки к выборам главы государства, которые изначально были назначены на 10 мая 2020 года и должны были пройти с использованием голосования по почте. Также Банась уличил в причастности к совершению преступлений главу канцелярии Михала Дворчика, министра государственных активов Яцека Сасина и министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

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По мнению Банася, Моравецкий отдал распоряжение Польской почте и Польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени и подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это юридических оснований. В результате выборы были перенесены, а на подготовку к почтовому голосованию была потрачена крупная сумма.

Напомним, на выборах президента Польши в июле 2020 года на второй срок переизбрался Анджей Дуда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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