Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в конце мая

С 27 по 29 мая россиян ждут сильные магнитные бури. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин.

"21, 22 и 25 мая на Солнце были серьёзные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой всё в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней. То есть 27–29 мая могут быть магнитные бури", — отметил Жигалин.

Учёный объяснил, что особенностью ожидаемых бурь являются присоединившиеся к ним корпускулярные частицы. Эти частицы утяжеляют солнечное электромагнитное излучение, поэтому люди, находящиеся в группе риска, могут почувствовать недомогание.

Жигалин добавил, что к группе риска относятся люди до 25 лет и после 60 лет — к ним необходимо особое внимание. Менее метеозависимой считается возрастная группа с 25 лет и до 55–60 лет. По словам специалиста, чтобы подготовиться к магнитным бурям, достаточно просто следить за своим здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.