Умер один из первых привившихся от ковида британцев Уильям Шекспир
Мужчине вкололи препарат от компаний Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года.
Фото © Twitter / Piersmorgan
Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Daily Mail.
Как пишет издание, причиной смерти мужчины стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Напомним, Шекспир вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.
Ранее Лайф сообщал, что в США у подростков, привившихся вакциной от коронавируса от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, начались проблемы с сердцем.
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