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Умер один из первых привившихся от ковида британцев Уильям Шекспир

Мужчине вкололи препарат от компаний Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года.

25 мая, 22:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/piersmorgan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Piersmorgan</a></p>

Фото © Twitter / Piersmorgan

Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Daily Mail.

Женщина привилась от коронавируса и покрылась жуткими пятнами, но это не самое страшное

Женщина привилась от коронавируса и покрылась жуткими пятнами, но это не самое страшное

Как пишет издание, причиной смерти мужчины стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Напомним, Шекспир вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.

Ранее Лайф сообщал, что в США у подростков, привившихся вакциной от коронавируса от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, начались проблемы с сердцем.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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