Умер один из первых привившихся от ковида британцев Уильям Шекспир

Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Daily Mail.

Как пишет издание, причиной смерти мужчины стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Напомним, Шекспир вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.