Российские учёные нашли новый признак осложнений у пациентов с коронавирусом

Российские учёные выявили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии", — приводит сообщение специалистов РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что у пациентов, болеющих ковидом в острой фазе, выявлено значительное повышение пептида эндотелина-1. Это можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений.

При этом самые высокие показатели эндотелина-1 оказались у тех пациентов, состояние которых ухудшалось в течение нескольких дней. Кроме того, вещество было выявлено у людей, контактировавших с больными. А вот анализы вылечившихся показали данные в пределах нормы.

В Роспотребнадзоре резюмировали, что новый маркер поможет определять пациентов, которые склонны к сосудистым осложнениям. Это позволит начать более ранний приём препаратов в профилактических целях.