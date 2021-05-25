Российские учёные нашли новый признак осложнений у пациентов с коронавирусом
Это позволит организовать более ранний приём препаратов в профилактических целях.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские учёные выявили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии", — приводит сообщение специалистов РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что у пациентов, болеющих ковидом в острой фазе, выявлено значительное повышение пептида эндотелина-1. Это можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений.
При этом самые высокие показатели эндотелина-1 оказались у тех пациентов, состояние которых ухудшалось в течение нескольких дней. Кроме того, вещество было выявлено у людей, контактировавших с больными. А вот анализы вылечившихся показали данные в пределах нормы.
В Роспотребнадзоре резюмировали, что новый маркер поможет определять пациентов, которые склонны к сосудистым осложнениям. Это позволит начать более ранний приём препаратов в профилактических целях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом.
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